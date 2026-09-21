Exigen mejorar la atención pública

“NADA DE NOSOTROS sin nosotros. No he conocido a alguien que esté 100 por ciento metido en el trazo urbano de las calles. Me parece también que eso puede afectar mucho al juicio de cómo estas medidas (de apoyo y accesibilidad) se pueden implementar en la ciudad”, señaló Alan García. El hombre consideró necesario que mejore la atención en el servicio mediante la incorporación laboral de personas con discapacidad.

Durante la Quinta Caminata por el Día del Bastón Verde y la Baja Visión en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, el hombre mencionó que la baja participación de las personas con poca visión en el sector público ya se ha convertido en un fuerte obstáculo para que cualquier persona con algún padecimiento visual, acceda a algún servicio.

“Por más que una persona sin discapacidad quiera ayudarnos, no sabe cuáles son las dificultades a las que nos enfrentamos, porque, al mismo tiempo, no es igual tener discapacidad en un nivel social que en otro”, agregó Alan, quien tiene 27 años y dijo que desde niño tuvo cataratas congénitas que le provocaron un desprendimiento de retina.

De acuerdo con el último censo ligado a población con restricciones ópticas hecho por el Inegi en 2020, en la Ciudad de México había cerca de 942 mil 437 personas que presentan dificultades y limitantes para ver aun usando lentes.

“No creo que ninguna ciudad sea para todos, a mí ya me han negado la ayuda por discapacidad, porque sólo podían dármela hasta que estuviera completamente ciega, pero eso pasa porque no hay alguien que nos entienda.

“Conservamos algo de visión, pero no significa que podamos con todo, ahí te das cuenta que falta gente como nosotros que dé orientación en el Gobierno”, mencionó Julia Ramírez Cobos, de 52 años y quien ha enfrentado una pérdida progresiva de la vista desde 2019.

El Día del Bastón Verde y la Baja Visión tiene por objetivo visibilizar las desigualdades que viven día a día las personas débiles visuales.