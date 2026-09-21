¡Toma precauciones!

Marchas y bloqueos en CDMX HOY 21 de septiembre: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Marchas, concentraciones y bloqueos se registran día con día en la Ciudad de México; estas son las manifestaciones que afectan las calles de la capital HOY 21 de septiembre

Aspecto de una marcha de comunidades indígenas en CDMX.
Aspecto de una marcha de comunidades indígenas en CDMX. Foto: Cuartoscuro
Por:
Arturo Meléndez

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Fotografía de archivo de una marcha de extrabajadores de la Extinta Ruta 100.
Fotografía de archivo de una marcha de extrabajadores de la Extinta Ruta 100. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

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Este lunes 21 de septiembre no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este lunes 21 de septiembre se esperan ocho concentraciones y cuatro citas.

Concentraciones

  • MOVIMIENTO DE UNIFICACIÓN Y LUCHA TRIQUI: Se concentrarán en la Secretaría de Gobernación (Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 06:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. 500 personas. Realizarán un “Plantón Permanente”. No se descarta el arribo de autobuses del interior del país y posibles afectaciones viales).
  • TRABAJADORES DEL HOSPITAL GENERAL DE XOCO: Se concentrarán en el Hospital General de Xoco (Av. México Coyoacán y Bruno Traven, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez) a las 09:30 hrs. (Nota: Aforo aprox. 30 personas).
  • UNIDAD NACIONAL INDEPENDIENTE EN RESISTENCIA: Se concentrarán en la Secretaría de Gobernación (Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. 50 personas. Realizarán una conferencia de prensa).
  • COLECTIVO NACIONAL “NO MÁS PRESOS INOCENTES”: Se concentrarán en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (Av. Reforma No. 100, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa) a las 11:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. 20 personas).
  • PLATAFORMA 4:20: Se concentrarán a las 12:00 hrs en tres puntos: Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. y Alc. Cuauhtémoc), Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc (Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez) y Av. Gran Canal y Circuito Interior (Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero). (Nota: Aforo aprox. 45 personas. Jornada itinerante de difusión y talleres).
  • COLECTIVA “MORADA”: Se concentrarán en los Juzgados de Control Reclusorio Oriente (Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa) a las 13:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. 20 personas).
  • COMUNIDADES MAZATECAS DEL ESTADO DE OAXACA: Se concentrarán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 16:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. 30 personas. Instalarán una mesa de reflexión).
  • MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL: Se concentrarán en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez) durante el día. (Nota: Aforo aprox. 30 personas. Establecerán mesas de recolección de firmas).
  • EX TRABAJADORES DE LA EXTINTA RUTA 100: Se concentrarán en el Monumento a la Mexicanidad (José María Pino Suárez y Venustiano Carranza, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) durante el día. (Nota: Aforo aprox. 80 personas).

Citas Agendadas

  • COLECTIVA “AQUELARRE FEMINISTA”: Cita en la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidios (Av. Doctor Río de la Loza No. 156, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. 20 personas. Mesas de trabajo).
  • PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS DE LOS CULHUACANES: Cita en la Secretaría de Gobierno (Av. Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 13:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. 15 personas).
  • MERCADITAS DE COLECTIVAS FEMINISTAS: Cita en la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento en la Vía Pública (Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc) a las 13:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. 50 personas).
  • DAMNIFICADAS DE LA CALLE LICENCIADO PRIMO DE VERDAD NO. 7, POR UNA VIVIENDA DIGNA: Cita en la Secretaría de Gobierno (Av. Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) durante el día. (Nota: Aforo aprox. 15 personas).

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