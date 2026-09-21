Marchas y bloqueos en CDMX HOY 21 de septiembre: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Fotografía de archivo de una marcha de extrabajadores de la Extinta Ruta 100. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Este lunes 21 de septiembre no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este lunes 21 de septiembre se esperan ocho concentraciones y cuatro citas.

Concentraciones

MOVIMIENTO DE UNIFICACIÓN Y LUCHA TRIQUI : Se concentrarán en la Secretaría de Gobernación (Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 06:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. 500 personas. Realizarán un “Plantón Permanente”. No se descarta el arribo de autobuses del interior del país y posibles afectaciones viales) .

TRABAJADORES DEL HOSPITAL GENERAL DE XOCO : Se concentrarán en el Hospital General de Xoco (Av. México Coyoacán y Bruno Traven, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez) a las 09:30 hrs. (Nota: Aforo aprox. 30 personas) .

UNIDAD NACIONAL INDEPENDIENTE EN RESISTENCIA : Se concentrarán en la Secretaría de Gobernación (Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. 50 personas. Realizarán una conferencia de prensa) .

COLECTIVO NACIONAL “NO MÁS PRESOS INOCENTES” : Se concentrarán en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (Av. Reforma No. 100, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa) a las 11:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. 20 personas) .

PLATAFORMA 4:20 : Se concentrarán a las 12:00 hrs en tres puntos: Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. y Alc. Cuauhtémoc), Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc (Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez) y Av. Gran Canal y Circuito Interior (Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero). (Nota: Aforo aprox. 45 personas. Jornada itinerante de difusión y talleres) .

COLECTIVA “MORADA” : Se concentrarán en los Juzgados de Control Reclusorio Oriente (Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa) a las 13:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. 20 personas) .

COMUNIDADES MAZATECAS DEL ESTADO DE OAXACA : Se concentrarán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 16:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. 30 personas. Instalarán una mesa de reflexión) .

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL : Se concentrarán en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez) durante el día. (Nota: Aforo aprox. 30 personas. Establecerán mesas de recolección de firmas) .

EX TRABAJADORES DE LA EXTINTA RUTA 100: Se concentrarán en el Monumento a la Mexicanidad (José María Pino Suárez y Venustiano Carranza, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) durante el día. (Nota: Aforo aprox. 80 personas).

Citas Agendadas

COLECTIVA “AQUELARRE FEMINISTA” : Cita en la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidios (Av. Doctor Río de la Loza No. 156, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. 20 personas. Mesas de trabajo) .

PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS DE LOS CULHUACANES : Cita en la Secretaría de Gobierno (Av. Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 13:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. 15 personas) .

MERCADITAS DE COLECTIVAS FEMINISTAS : Cita en la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento en la Vía Pública (Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc) a las 13:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. 50 personas) .

DAMNIFICADAS DE LA CALLE LICENCIADO PRIMO DE VERDAD NO. 7, POR UNA VIVIENDA DIGNA: Cita en la Secretaría de Gobierno (Av. Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) durante el día. (Nota: Aforo aprox. 15 personas).

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