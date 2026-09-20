¡Toma precauciones!

Marchas y bloqueos en CDMX HOY 20 de septiembre: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Marchas, concentraciones y bloqueos se registran día con día en la Ciudad de México; estas son las manifestaciones que afectan las calles de la capital HOY 20 de septiembre

Colectivo Mexicanos con Ucrania se manifestará este domingo.
Colectivo Mexicanos con Ucrania se manifestará este domingo. Foto: Cuartoscuro
Por:
Arturo Meléndez

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Manifestantes a favor de la causa palestina, en CDMX.
Manifestantes a favor de la causa palestina, en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

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Este domingo 20 de septiembre no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este domingo 20 de septiembre se esperan dos marchas y ocho concentraciones.

Marchas

  • BAJA VISIÓN MX: Se concentrarán en la Fuente de la Diana Cazadora (Av. Paseo de la Reforma y Sevilla, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 10:00 hrs con destino por definir. (Nota: 5ta Caminata por el Día del Bastón Verde y la Visibilización de la Baja Visión; aforo aprox. 200 personas)
  • SOCIEDAD MEXICANA DE LA PSILOCIBINA, A.C.: Se concentrarán en el Monumento a la Revolución a las 12:00 hrs con destino al Zócalo Capitalino. (Nota: V Marcha por la Despenalización de los Hongos Sagrados y la Psilocibina; aforo aprox. 90 personas)

Concentraciones

  • COLECTIVA “HILOS”: Se concentrarán en la Glorieta del Ahuehuete (Av. Paseo de la Reforma y Niza, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 10:00 hrs. (Nota: Proyecto político cultural “Sangre de mi sangre”; aforo aprox. 25 personas)
  • MEXICANOS CON UCRANIA: Se concentrarán en la Alameda Central - Fuente “Américas” (Av. Hidalgo, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00 hrs. (Nota: Expresión pública bajo el lema “Que Nadie Piense por Nosotros”; aforo aprox. 35 personas)
  • CICLISTAS PACHECOS CDMX: Se concentrarán en el Estudio “Hija de Ganja 420” (Camelia No. 21, Col. Guerrero, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:30 hrs. (Nota: No se descarta que se trasladen en rodada para unirse a la “V Marcha por la Despenalización de los Hongos Sagrados y la Psilocibina” en el Monumento a la Revolución; aforo aprox. 70 personas)
  • PLATAFORMA 4:20: Se concentrarán a las 12:00 hrs en tres puntos: 1) Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc), 2) Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc (Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez) y 3) Av. Gran Canal y Circuito Interior (Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero). (Nota: Jornada itinerante de difusión de derechos cannábicos; aforo aprox. 45 personas)
  • COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS”: Se concentrarán en la Plaza Tlaxcoaque (Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00 hrs. (Nota: Evento “The Soundcyti”; no se descarta afectación de vialidades; aforo aprox. 100 personas)
  • REFUGIO FRANCISCANO, A.C.: Se concentrarán en las instalaciones del Refugio Franciscano, A.C. (Carr. México-Toluca KM 17.5, Col. Lomas de Vista Hermosa, Alc. Cuajimalpa) a las 12:00 hrs. (Nota: Visita guiada a animales retornados al refugio; aforo aprox. 60 personas)
  • FIRMAS POR PALESTINA MX: Se concentrarán en el Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) durante el día. (Nota: Campaña nacional de recolección de firmas “Únete”; aforo aprox. 50 personas)
  • MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL: Se concentrarán en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez) durante el día. (Nota: Mesas de recolección de firmas en el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”; aforo aprox. 30 personas)

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