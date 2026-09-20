Marchas y bloqueos en CDMX HOY 20 de septiembre: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Manifestantes a favor de la causa palestina, en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Este domingo 20 de septiembre no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este domingo 20 de septiembre se esperan dos marchas y ocho concentraciones.

Marchas

BAJA VISIÓN MX : Se concentrarán en la Fuente de la Diana Cazadora (Av. Paseo de la Reforma y Sevilla, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 10:00 hrs con destino por definir. (Nota: 5ta Caminata por el Día del Bastón Verde y la Visibilización de la Baja Visión; aforo aprox. 200 personas)

SOCIEDAD MEXICANA DE LA PSILOCIBINA, A.C.: Se concentrarán en el Monumento a la Revolución a las 12:00 hrs con destino al Zócalo Capitalino. (Nota: V Marcha por la Despenalización de los Hongos Sagrados y la Psilocibina; aforo aprox. 90 personas)

Concentraciones

COLECTIVA “HILOS” : Se concentrarán en la Glorieta del Ahuehuete (Av. Paseo de la Reforma y Niza, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 10:00 hrs. (Nota: Proyecto político cultural “Sangre de mi sangre”; aforo aprox. 25 personas)

MEXICANOS CON UCRANIA : Se concentrarán en la Alameda Central - Fuente “Américas” (Av. Hidalgo, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00 hrs. (Nota: Expresión pública bajo el lema “Que Nadie Piense por Nosotros”; aforo aprox. 35 personas)

CICLISTAS PACHECOS CDMX : Se concentrarán en el Estudio “Hija de Ganja 420” (Camelia No. 21, Col. Guerrero, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:30 hrs. (Nota: No se descarta que se trasladen en rodada para unirse a la “V Marcha por la Despenalización de los Hongos Sagrados y la Psilocibina” en el Monumento a la Revolución; aforo aprox. 70 personas)

PLATAFORMA 4:20 : Se concentrarán a las 12:00 hrs en tres puntos: 1) Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc), 2) Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc (Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez) y 3) Av. Gran Canal y Circuito Interior (Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero). (Nota: Jornada itinerante de difusión de derechos cannábicos; aforo aprox. 45 personas)

COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS” : Se concentrarán en la Plaza Tlaxcoaque (Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00 hrs. (Nota: Evento “The Soundcyti”; no se descarta afectación de vialidades; aforo aprox. 100 personas)

REFUGIO FRANCISCANO, A.C. : Se concentrarán en las instalaciones del Refugio Franciscano, A.C. (Carr. México-Toluca KM 17.5, Col. Lomas de Vista Hermosa, Alc. Cuajimalpa) a las 12:00 hrs. (Nota: Visita guiada a animales retornados al refugio; aforo aprox. 60 personas)

FIRMAS POR PALESTINA MX : Se concentrarán en el Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) durante el día. (Nota: Campaña nacional de recolección de firmas “Únete”; aforo aprox. 50 personas)

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL: Se concentrarán en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez) durante el día. (Nota: Mesas de recolección de firmas en el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”; aforo aprox. 30 personas)

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