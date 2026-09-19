Giovani Gutiérrez encabeza ceremonia en memoria de víctimas de los sismos de 1985 y 2017 en Coyoacán

Alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar encabeza ceremonia de conmemoración de víctima de los sismos de 1985 y 2017.

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, encabezó este 19 de septiembre la ceremonia para conmemorar a víctima de de los sismos de 1985 y 2017 en la Ciudad de México.

Desde el Jardín Hidalgo, sostuvo que este sábado se recuerda con respeto a todas las personas que perdieron la vida aquellos años y también a quienes, en otros desastres naturales, han fallecido.

“A todas ellas y a todos ellos nuestro respeto, nuestra solidaridad y nuestra memoria permanente. Pero recordar no significa solamente mirar hacia el pasado. Recordar significa aprender para proteger el futuro” Giovani Gutiérrez Aguilar, alcalde de Coyoacán



Alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar encabeza ceremonia de conmemoración de víctima de los sismos de 1985 y 2017. ı Foto: Cortesía

Al guardar un minuto de silencio con el puño en alto, así como la colocación de una ofrenda floral que fue acompañada por el sonido de las sirenas de las unidades de emergencia, el alcalde refirió que el 19 de septiembre nos ha dado duras lecciones y de ellas hemos aprendido todos.

“El 19 de septiembre nos ha enseñado que no podemos evitar que ocurran los fenómenos naturales, pero sí podemos prepararnos para reducir sus consecuencias, por eso la prevención debe de ser una tarea permanente y los simulacros son una herramienta fundamental”, señaló.

“Un simulacro no es un trámite ni una ceremonia, es un entrenamiento para la vida, para protegerla, para cuidarla, para resolver y tomar medidas necesarias para preservarla”, agregó.

Alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar encabeza ceremonia de conmemoración de víctima de los sismos de 1985 y 2017. ı Foto: Cortesía

Gutiérrez Aguilar comentó que aprender a prevenir, nunca sobra, nunca está de más.

“En esta fecha es necesario reiterar que nunca nos olvidemos de la importancia de estar preparados de la mejor manera. Nunca nos olvidemos de sus lecciones y cada simulacro, cada obra, cada servicio y cada acción de gobierno, tenga siempre presente la preparación necesaria para preservar la vida” Giovani Gutiérrez Aguilar, alcalde de Coyoacán



Posterior a la conmemoración, se llevó a cabo el simulacro de sismo y se instaló el comité de Protección Civil para llevar a cabo un ensayo completo ante una posible situación de emergencia. En este participaron la subsecretaria de Educación de la SECTEI, Etelvina Sandoval Flores, y el exlegislador y luchador social Jesús Martín del Campo.

Gutiérrez Aguilar estuvo acompañado de los integrantes de su gabinete, así como de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr