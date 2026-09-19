Muere ‘Fortunata’, jirafa emblemática del zoológico de Chapultepec y la más longeva de CDMX

Jirafa Fortunata, emblemática del Bosque de Chapultepec, falleció a los 36 años de edad.

La jirafa Fortunata, una de las más longevas del Zoológico de Chapultepec e ícono del recinto capitalino, falleció a los 36 años de edad, informó esta mañana la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema).

A través de una breve tarjeta informativa, la Sedema informó el fallecimiento del ejemplar que se encontraba en el Centro de Conservación de Vida Silvestre Chapultepec.

Destacó que la jirafa alcanzó los 36 años y cinco meses de edad, lo que, explicó, “la convirtió en la jirafa más longeva de la Ciudad de México, así como una de las más longevas del mundo”.

En este sentido, la Sedema destacó que la longevidad de Fortunata representa un “logro del cuidado profesional, médico veterinario, nutricional y zootécnico que recibió durante más de tres décadas por parte del personal especializado del Centro”.

Asimismo, la Sedema destacó que, durante su vida, Fortunata fue madre de al menos 10 crías y abuela de varias generaciones.

“Por lo que deja un importante legado para la conservación de su especie y una huella entrañable en la historia de Chapultepec”, destacó la Sedema en su comunicado.

Finalmente, la dependencia capitalina expresó su reconocimiento a quienes acompañaron y cuidaron a Fortunata a lo largo de su vida, “y se une a la tristeza de las personas que la conocieron y apreciaron”.

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