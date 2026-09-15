Reporta la Sedema el fallecimiento de 87 franciscanitos

Integrante de la Brigada de Vigilancia Animal convive con un perro, en enero.

La titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), Julia Álvarez Icaza, informó que 87 de los más de 800 animales rescatados del Refugio Franciscano, A.C., en enero pasado fallecieron por diversas causas relacionadas con su salud. Esto significa que uno de cada 10 murió tras su resguardo.

En conferencia, la funcionaria capitalina explicó que los decesos ocurrieron en los tres albergues a donde fueron llevados los animales, luego del operativo de principios de año. Así, en el ubicado en el Deportivo Hermanos Galeana se registraron 20 casos; en el Ajusco, 30; en la Brigada de Vigilancia Animal, 31; así como seis gatos que estaban a disposición del Ministerio Público.

“Las causas genéricas de atención médica, hospitalizaciones o decesos, son problemas articulares, enfermedades periodontales, tumores, enfermedades crónico-degenerativas y heridas por dermatitis; todas ellas atendidas, ya sea en los refugios con el personal médico veterinario especializado o, en caso de valoración médica, se ha acreditado el traslado al hospital”, agregó Álvarez Icaza.

El Dato: En los tres albergues del Gobierno local se han destinado cerca de 13 toneladas de alimento mensual para los animales que son resguardados en ellos.

De acuerdo con lo informado por la secretaria capitalina, las muertes de los animales aumentaron 155 por ciento, pues el 26 de marzo pasado la Secretaría de Salud Pública reportó 34 casos y ahora suman 87, es decir, 53 más.

La actualización de datos sobre los franciscanitos en custodia ocurrió un día después de que autoridades del Gobierno local acordaran la entrega de 156 perros con representantes del Refugio Franciscano, A.C. Estos ejemplares serán dados en adopción conforme a las estipulaciones de un acuerdo reparatorio, el cual contempla la participación de ambas partes involucradas.

Algunos de los puntos que ayudaron a cerrar este acuerdo reparatorio consisten en la acreditación de mejoras dentro de las instalaciones del Refugio Franciscano, la integración de un censo y expedientes clínicos individuales, atención veterinaria constante, la aplicación de esquemas de medicina preventiva y la capacitación de todo el personal.

45 veterinarios han atendido a los animales en los albergues

En entevista con Javier Solórzano, en La Razón YouTube, la directora general del Refugio Franciscano, A.C., Gina Rivara, consideró que el retorno de los animales es un gran logro por los acuerdos. También reconoció a la sociedad civil por el apoyo para avanzar.

“Es un paso, pero falta mucho por recorrer. Todavía están (perros) en el Ajusco y en la Brigada de Vigilancia Animal y realmente urge sacarlos. Gran noticia, pero seguimos de pie. Los animales llegaron felices a su casa, a su hogar, con su familia que somos nosotros”, dijo.

Sobre el acto de vandalismo que sufrió el albergue el 20 de julio pasado, la Fiscalía General de Justicia local respondió a este diario que investiga los autos que llegaron al sitio y ya genera la vinculación con posibles responsables.