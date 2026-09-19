Participaron 7 millones en Simulacro de CDMX y altavoces funcionaron con más de 98% de efectividad

Autoridades capitalinas destacaron que, en las actividades del Simulacro Nacional 2026 en la Ciudad de México, participaron más de siete millones de personas, además de que los altavoces colocados en la capital funcionaron con 98.93 por ciento de efectividad.

Así lo informaron autoridades capitalinas este sábado al término de las actividades por el Segundo Simulacro Nacional 2026 en la Ciudad de México, donde se activó la Alerta Sísmica, se llevaron a cabo actividades preventivas como desalojo y reuniones en puntos de seguridad, y se emitió el alertamiento telefónico.

▶️Durante la Conferencia de Prensa por el #SegundoSimulacroNacional2026, encabezada por la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, nuestro Coordinador General, Dr. @guerrerochipres, informó que la difusión de la alerta sísmica, emitida a través de los altavoces del #C5CDMX, fue exitosa.… pic.twitter.com/EKUgSL6ATB — C5 CDMX (@C5_CDMX) September 19, 2026

Al cierre de la jornada, Salvador Guerrero Chiprés, director del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), detalló que en la Ciudad se encuentran instalados 28 mil 287 altavoces, de los cuales funcionaron 27 mil 984, es decir, el 98.93 por ciento.

En el mismo sentido, Guerrero Chiprés destacó que las alertas de todas las alcaldías cuentan con una efectividad del 80 por ciento.

Por otro lado, Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, destacó que en el ejercicio preventivo en la capital mexicana participaron siete millones 889 mil 435 capitalinos.

Destacó que el tiempo promedio de evacuación fue de un minuto con 43 segundos.

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Durante el #SegundoSimulacroNacional2026 los altavoces del #C5CDMX registraron un 98.93% de efectividad. ✅



Desde la gestión que encabeza la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, y con el trabajo de nuestro Coordinador General, Dr. @guerrerochipres, refrendamos… pic.twitter.com/hNmDtRVkrs — C5 CDMX (@C5_CDMX) September 19, 2026

No obstante, remarcó que, en estos ejercicios, resultaron dos personas afectadas: un adulto mayor que sufrió un aparente infarto, quien ya es atendido en el hospital, y una persona que tropezó en las escaleras.

Finalmente, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, hizo un llamado a seguir participando en estos simulacros, pues, aseguró, contribuyen a “salvar vidas” y que la población esté “cada vez más preparada”.

Brugada reitera compromiso con reconstrucción de viviendas afectadas por sismo de 2017

Más temprano, en un acto cívico en honor a las víctimas del sismo del 19 de septiembre de 2017, la jefa de Gobierno Clara Brugada reiteró su compromiso con avanzar en la reconstrucción de viviendas afectadas, y dijo que “la reconstrucción termina cuando la última familia regrese a casa”.

En su mensaje, Brugada Molina destacó que hay un avance de 97 por ciento en la reconstrucción con 20 mil 556 viviendas entregadas.

Finalmente, la mandataria capitalina remarcó que los sismos de 1985 y 2017 son recordados no solo por su lamentable costo en vidas humanas, sino en cómo la gente se organizó para “levantar la ciudad”.

“De allí emergió también la gran lucha por la democracia, la gran lucha por la gente común, por el sagrado derecho a decidir democráticamente sobre su ciudad y sobre su destino”, expresó.

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