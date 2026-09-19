Sheinbaum recuerda a víctimas de sismos del 85 y 17; pide no olvidar solidaridad que unió al país durante tragedias

La presidenta Claudia Sheinbaum dedicó un mensaje en honor a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017, y pidió a las y los mexicanos no olvidar la solidaridad y la fuerza que unieron al país durante ambas tragedias.

A través de un mensaje en sus redes sociales, la mandataria federal se refirió a la conmemoración de este sábado: el aniversario 41 y nueve respectivamente de los sismos de 1985 y 2017.

Aseguró que se recuerda “con el corazón” a todas las personas que perdieron la vida esos días.

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Asimismo, se refirió a la ceremonia que encabezó esta mañana en la Plaza de la Constitución, donde se izó la bandera a media asta para “honrar la memoria” de las víctimas mortales.

“Hoy, 19 de septiembre, recordamos con el corazón a todas las personas que perdieron la vida en los sismos de 1985 y 2017. Con la bandera a media asta, honramos su memoria y abrazamos a sus familias”, escribió la presidenta.

Finalmente, la mandataria federal pidió que el recuerdo de las víctimas mortales de estas tragedias “permanezca siempre entre nosotros” y que “siempre tengamos presente la solidaridad y la fuerza que nos unieron en aquellos momentos”.

Hoy, 19 de septiembre, recordamos con el corazón a todas las personas que perdieron la vida en los sismos de 1985 y 2017. 🕊️



Con la bandera a media asta, honramos su memoria y abrazamos a sus familias. Que el recuerdo de quienes partieron permanezca siempre entre nosotros, y que… pic.twitter.com/pDI4HVQpP5 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 19, 2026

Más temprano, Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia de izamiento de bandera desde la Plaza de la Constitución, donde también participaron elementos de la Secretaría de la Defensa y de Protección Civil estatal y federal.

En el evento también participaron los titulares de la Defensa y la Marina, General Ricardo Trevilla y General Raymundo Pedro Morales, respectivamente; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Además, Brugada Molina encabezó su propio evento, desde la alcaldía Cuauhtémoc, al centro de la Ciudad de México, donde reiteró el compromiso de su administración con la reconstrucción de las viviendas afectadas por la tragedia de 2017.

Sheinbaum agradece a quienes participan en simulacro “con responsabilidad”

En otro mensaje, la presidenta Claudia Sheinbaum agradeció a todos quienes participaron en el ejercicio de este lunes “con responsabilidad”, y destacó que estos simulacros fortalecen la cultura de prevención de las y los mexicanos.

La mandataria federal agradeció a “todas y todos quienes participaron con responsabilidad y atendieron las indicaciones de los equipos de protección civil”.

Hoy participamos en el simulacro de sismo, un ejercicio fundamental para fortalecer nuestra cultura de prevención y preparación ante una emergencia.



Agradezco a todas y todos quienes participaron con responsabilidad y atendieron las indicaciones de los equipos de protección… pic.twitter.com/1zWlT0bwzM — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 19, 2026

“Estos ejercicios nos permiten identificar áreas de mejora, fortalecer nuestros protocolos y estar mejor preparados para proteger a nuestras familias y comunidades”, concluyó.

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