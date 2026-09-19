Sheinbaum encabeza ceremonia de izamiento de bandera en memoria de víctimas de sismos de 1985 y 2017

La presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada de autoridades federales y capitalinas, encabezó la ceremonia de izamiento de bandera en honor a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017, episodios que este día cumplen 41 y nueve años, respectivamente.

La ceremonia comenzó a las 07:00 horas, cuando la presidenta y sus acompañantes salieron del Palacio Nacional y se ubicaron en el templete al centro de la Plaza de la Constitución, desde donde encabezaron la ceremonia.

En el evento acompañaron a la presidenta el titular de la Secretaría de la Defensa, General Ricardo Trevilla Trejo; el titular de la Secretaría de la Marina, General Raymundo Pedro Morales Ángeles; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

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Sheinbaum y acompañantes encabezan la ceremonia de izamiento de bandera. ı Foto: Captura de video

Durante la ceremonia, se entonó el Himno Nacional y se izó la bandera a media asta, custodiada por elementos de la Defensa, la Marina, el Heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil capitalina y federal.

El evento finalizó después de entonar el Himno, tras lo cual la presidenta y sus acompañantes volvieron al Palacio Nacional.

Las actividades oficiales para este sábado 19 de septiembre, aniversario de los sismos de 1985 y 2017, contemplan un ejercicio de simulacro en edificios gubernamentales ubicados sobre Paseo de la Reforma, a las 08:30 horas, así como el Simulacro Nacional, a las 12:00 horas.

Para este último se activará la alerta sísmica en la Ciudad de México y otros estados, así como el alertamiento vía teléfono celular que ha implementado el Gobierno de México.

Honran a miles de víctimas de sismos de 1985 y 2017

Las actividades de este sábado corresponden al Simulacro Nacional que se realiza dos veces al año y, particularmente, al aniversario 41 y nueve de los sismos de 1985 y 2017.

El sismo de 1985 en México dejó miles de víctimas, la mayoría en la Ciudad de México, si bien, más de 40 años después, no se conoce la cifra exacta de fallecidos a causa de este desastre natural.

Se estima que el episodio dejó entre cinco mil y más de 40 mil víctimas mortales.

En tanto, el sismo de 2017 dejó 371 muertos y siete mil 289 heridos, de acuerdo con las cifras oficiales.

El movimiento telúrico, con epicentro en Puebla, afectó también principalmente al Centro de México, aunque, nuevamente, la Ciudad de México fue la más afectada.

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