México cuenta con instituciones sólidas para ejercer y defender su soberanía: Trevilla

General Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, en su discurso durante la ceremonia de Aniversario.

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo, aseguró que México cuenta con instituciones sólidas para ejercer y defender su soberanía nacional, lo cual, aseguró, más que un deber moral es un mandato constitucional.

Durante el 179 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes, en Chapultepec, en presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, funcionarios federales y representantes de los demás poderes de la nación, el titular de la Defensa dirigió un discurso en donde relacionó dicho episodio histórico con la defensa de los valores nacionales que se ejerce en el presente.

Ceremonia se llevó a cabo en el Altar a la Patria, en Chapultepec. ı Foto: Captura de video

Así, Trevilla Trejo destacó que los seis cadetes que dieron su vida durante la Batalla de Chapultepec en 1847 “demostraron que el amor a la patria no conoce límites [...] y ofrendaron sus vidas en defensa de nuestra bandera y nuestra soberanía”.

Por lo anterior, el titular de la Defensa llamó a tomar el ejemplo de los Niños Héroes y continuar demostrando ese “inquebrantable valor y profundo sentido del deber” en la defensa de la soberanía nacional en tiempos actuales.

“Aquí el pasado dialoga con el presente. [...] Esta conmemoración no es solamente un ejercicio de memoria, es también una afirmación de confianza en nuestra nación, en la fortaleza de nuestro pueblo y en las generaciones que habrán de conducir su destino”, detalló Trevilla Trejo.

Defensa de la soberanía es un mandato constitucional; Fuerzas Armadas reiteran compromiso

En el mismo discurso, el General Ricardo Trevilla destacó que la defensa de la soberanía demostrada hace 179 años por los Niños Héroes no es solamente una “aspiración histórica”, sino un mandato constitucional.

Ceremonia conmemora 179 años de la Gesta Heroica de los Niños Héroes. ı Foto: Especial

Por ello, ante la presidenta Claudia Sheinbaum, reiteró el compromiso de la institución que encabeza por seguir defendiendo los valores de nuestro país, siempre, dijo, con “lealtad absoluta al pueblo de México”.

“Las instituciones armadas nacionales, le reiteramos a usted como nuestra presidenta y comandanta suprema, que bajo su guía seguiremos contribuyendo en la seguridad y en el bienestar del pueblo de México”, expresó Ricardo Trevilla.

“Las fuerzas armadas, fieles a nuestro origen y nuestro mandato constitucional, seguiremos contribuyendo a preservar la soberanía de la nación con lealtad absoluta al pueblo de México y a las instituciones que de él emanan”, abundó el titular de la Defensa.

Al evento acudieron la presidenta Claudia Sheinbaum y representantes de los poderes de la nación. ı Foto: Especial

Al término de la ceremonia, la presidenta Claudia Sheinbaum depositó una ofrenda floral y montó una guardia de honor en el Altar a la Patria, ubicado en Chapultepec.

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