¿Qué se celebra el 13 de septiembre en México y el mundo?

Foto: La Razón (con material de Wikimedia y stock de Canva+)

Esto se conmemora el 13 de septiembre en México y el mundo.

Cada día en el calendario nos recuerda a una fecha importante en la historia. Desde nuestra infancia, leíamos las efemérides en la escuela, por lo que sabemos que hay días más relevantes que otros. Este 13 de septiembre (muy cercano a las fiestas patrias) es uno de los más relevantes para México y te contamos por qué.

El 13 de septiembre está muy cercano al 15 de septiembre, día en que se conmemora el Grito de Independencia, y al 16 de septiembre, aniversario de la Independencia de México. Pero la relevancia de este día no solo está en su proximidad con las Fiestas Patrias.

Las efemérides aluden a fechas importantes en la historia. ı Foto: Adobe Stock

Te contamos qué se celebra el 13 de septiembre en México y también en el mundo, y por qué es una fecha relevante en el calendario nacional.

Esta es la importante efeméride que se celebra el 13 de septiembre en México

El 13 de septiembre está muy cerca de las fiestas patrias, pero la fecha es relevante por sí misma. ¿Sabes por qué o quizá lo olvidaste?

Este día se conmemora en México el Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes, un episodio en la historia relacionado con la Intervención estadounidense en México, ocurrida entre los años 1846 y 1848.

La Presidenta de México encabeza el acto por la defensa de la patria y la soberanía nacional, el año pasado. ı Foto: Presidencia

De acuerdo con la historia oficial, el 13 de septiembre de 1874, durante la Batalla de Chapultepec, un grupo de cadetes mexicanos del Colegio Militar había recibido la orden de abandonar el lugar ante el avance del Ejército estadounidense.

No obstante, los seis cadetes desobedecieron la orden y se quedaron en el Castillo para defender la bandera nacional, acto en el que perdieron la vida.

Un mural alusivo al episodio histórico de la Gesta Heroica de los Niños Héroes. ı Foto: larazondemexico

Los seis cadetes fueron Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Juan de la Barrera, Juan Escutia y Vicente Suárez.

Aunque el episodio ha sido objeto de múltiples estudios para constatar su veracidad y autenticidad, ha pasado a la historia de México como un ejemplo de sacrificio y lucha por la soberanía nacional.

Por ello, cada 13 de septiembre, el Gobierno mexicano realiza una ceremonia en honor a la gesta heroica de los Niños Héroes.

¿Qué se celebra el 13 de septiembre en el mundo?

Además de la importante fecha histórica en México, en el mundo se celebran otras efemérides relevantes.

A nivel internacional se conmemora el Día Internacional del Chocolate, recordando el nacimiento del escritor Ronald Dahl (1916), autor del libro Charlie y la fábrica de chocolate, así como del empresario estadounidense Milton Hershey (1857), fundador de Hersheys.

¡Hoy también se conmemora el Día del Chocolate! Fotos: Especial

Asimismo, se conmemora el Día Mundial de la Sepsis, para aumentar el conocimiento sobre esta enfermedad.

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