Fiestas Patrias 2026: ¿Quién estará en el Zócalo el 15 de septiembre para el Grito?

Intocable estará en el Zócalo de la CDMX este 15 de septiembre. Consulta la cartelera del Grito de Independencia y Fiestas Patrias 2026.

Intocable encabezará el magno concierto gratuito en la Plaza de la Constitución para celebrar el 216.º Aniversario de la Independencia de México y bailar con todo en estas Fiestas Patrias 2026.

De acuerdo con la información oficial confirmada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a través de un video en sus redes sociales, la emblemática agrupación texana-norteña se presentará en el Zócalo de la Ciudad de México este martes 15 de septiembre de 2026, en una jornada festiva que comenzará a las 19:00 horas con acceso libre para todo el público.

La Presidenta Claudia Sheinbaum alista un festejo patrio histórico con acceso totalmente libre en el Zócalo capitalino. ı Foto: Especial.

Cartelera musical y artistas confirmados para el 15 de septiembre en el Zócalo de la CDMX

El atractivo principal de la celebración cívica más importante del país será el espectáculo en vivo de Intocable, referente imprescindible de la música texana y norteña que interpretará sus más grandes temas ante la Plaza de la Constitución.

De acuerdo con lo anunciado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, el evento en el primer cuadro de la capital busca reunir a familias de todo el país en una noche de fiesta cívica y comunitaria con entrada 100% libre.

🟢Intocable estará en el Zócalo para el Grito de Independencia 2026.



La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Grupo Intocable ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX durante las celebraciones del próximo 15 de septiembre. pic.twitter.com/2QxDRzHKOF — Azucena Uresti (@azucenau) September 9, 2026

Hasta el momento, las autoridades federales solo han officializado a Intocable como la agrupación estelar. De confirmarse la participación de mariachis de la Secretaría de la Defensa Nacional, ballets folclóricos u otros artistas teloneros previos, esta guía actualizará la lista de participantes a la brevedad.

Intocable pondrá a cantar a más de cien mil almas en el corazón palpitante de la República Mexicana. ı Foto: Especial.

Horarios y programa de actividades para el Grito

El programa oficial en la Plaza de la Constitución dará inicio a las 19:00 horas del martes 15 de septiembre de 2026.

19:00 horas: Apertura del programa musical e inicio de las presentaciones culturales previas sobre el escenario principal.

23:00 horas: Ceremonia cívica del Grito de Independencia encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum desde el balcón central de Palacio Nacional, seguida del toque de campana, la arenga patria, la entonación del Himno Nacional y el espectáculo de fuegos pirotécnicos.

Posterior al protocolo cívico: Concierto estelar de Intocable en la plancha del Zócalo.

Una noche llena de orgullo cívico, tradición y música norteña aguarda a miles de familias en el corazón del país. ı Foto: Especial.

Recomendaciones y accesos para asistir al Zócalo de la CDMX

Para acudir a la Plaza de la Constitución con agilidad y resguardo, atiende la siguiente información práctica de movilidad y seguridad:

Transporte público y calles cerradas

Metro CDMX: La estación Zócalo/Tenochtitlan (Línea 2) permanecerá cerrada durante la jornada. Se recomienda arribar a través de las estaciones Pino Suárez (Líneas 1 y 2), Bellas Artes (Líneas 2 y 8), Allende (Línea 2) o San Juan de Letrán (Línea 8).

Cierres vehiculares y peatonales: Se implementará un filtro de seguridad en el perímetro del Centro Histórico comprendido por las calles Eje Central Lázaro Cárdenas, José María Izazaga, Eje 1 Norte y Correo Mayor.

El Zócalo de la Ciudad de México se vestirá de gala para conmemorar el 216.º Aniversario de la Independencia de México. ı Foto: Especial.

Filtros de seguridad y objetos prohibidos

Los puntos de control peatonal distribuidos en las calles de acceso a la plaza (como 20 de Noviembre, 16 de Septiembre y Madero) restringirán el ingreso de:

Paraguas o sombrillas con punta metálica (se sugiere impermeable)

Cinturones con hebillas grandes o metálicas

Bebidas alcohólicas externas, envases de vidrio y hieleras

Armas de fuego, objetos punzocortantes, herramientas y pirotecnia privada

Lo que tienes que saber de estas Fiestas Patrias 2026

¿El evento del Grito de Independencia en el Zócalo es gratis?

Sí, la entrada a la Plaza de la Constitución y el acceso al concierto de Intocable son 100% gratuitos y abiertos a todo el público.

¿A qué hora cierran los accesos peatonales al Zócalo?

Los accesos peatonales no tienen una hora fija de cierre, pero se bloquean por personal de Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil en cuanto la plancha del Zócalo alcanza su aforo máximo. Se recomienda llegar antes de las 16:00 horas.

El emblemático acordeón y los grandes éxitos de Intocable resonarán en la Plaza de la Constitución este 15 de septiembre. ı Foto: Especial.

¿Habrá Ley Seca en el Centro Histórico durante el 15 de septiembre?

La aplicación de la Ley Seca en el perímetro A y B del Centro Histórico se oficializa mediante la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Se sugiere consultar los boletines del Gobierno de la CDMX en los días previos para conocer las restricciones exactas en establecimientos comerciales.

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JVR