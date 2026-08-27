Fiestas Patrias 2026: ¿Quién estará en Huixquilucan el 15 de septiembre para el Grito?

Mi Banda El Mexicano y Caballo Dorado pondrán a bailar a miles de asistentes en la Explanada Municipal de Huixquilucan estas Fiestas Patrias 2026.

Mi Banda El Mexicano de Casimiro Zamudio, Caballo Dorado, Sonido Sonorámico y el Mariachi Mexicano de Calimaya encabezarán la cartelera musical gratuita para celebrar el 216.º Aniversario de la Independencia de México en Huixquilucan, Estado de México. Conoce los horarios para estas Fiestas Patrias 2026.

De acuerdo con el programa revelado por el músico Casimiro Zamudio en sus canales oficiales, la Explanada Municipal de Huixquilucan será la sede principal del festejo patrio este 15 de septiembre de 2026 , bajo la conducción especial de Luisa Fernanda y Charly López.

El Grito de Independencia estará encabezado por la Presidenta Municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco.

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La alcaldesa Romina Contreras acompañada por su familia y miembros de su gabinete durante la celebración de las fiestas patrias. ı Foto: Especial.

Cartelera musical y artistas confirmados para el 15 de septiembre en la Explanada Municipal de Huixquilucan

El elenco de las celebraciones patrias en Huixquilucan ofrecerá una propuesta variada de tecnocumbia, baile country-mexicano, ambiente sonidero y música mariachi tradicional. De acuerdo con el adelanto del cartel oficial emitido por Casimiro Zamudio, el escenario contará con la participación de:

Mi Banda El Mexicano de Casimiro Zamudio (agrupación estelar)

Caballo Dorado

Sonido Sonoramico

Mariachi Mexicano de Calimaya

Artistas locales por anunciar

La conducción y animación de la jornada patria estará a cargo de los presentadores Luisa Fernanda y Charly López, garantizando un ambiente dinámico para los asistentes. La entrada a la explanada y a todos los shows en vivo será totalmente gratuita.

La Explanada Municipal se transformará en una gran fiesta mexicana de acceso 100% gratuito para toda la familia. ı Foto: Especial.

Horarios y programa de actividades para el Grito

El inicio formal de los festejos está programado para las 18:30 horas del 15 de septiembre de 2026 en la Explanada Municipal.

18:30 horas: Apertura del programa musical y arranque de las presentaciones en vivo.

23:00 horas (aprox.): Ceremonia cívica tradicional del Grito de Independencia encabeza por las autoridades municipales desde el balcón del Palacio, seguida del Himno Nacional y el show de pirotecnia.

Posterior al protocolo: Cierre del festejo con el show estelar de Mi Banda El Mexicano y las agrupaciones estelares.

La secuencia exacta de los horarios por artista y los nombres de las agrupaciones adicionales se dará a conocer mediante los canales del Ayuntamiento de Huixquilucan conforme se acerque la fecha. Esta guía se mantendrá actualizada en tiempo real.

Recomendaciones y accesos para asistir a la Explanada Municipal de Huixquilucan

Para disfrutar de las Fiestas Patrias 2026 de manera organizada, considera las siguientes pautas de asistencia:

Accesos y transporte público

Vías de acceso: La Explanada Municipal se sitúa en Huixquilucan Centro (Cabecera Municipal). Se prevén cierres a la circulación vehicular sobre la Vía Doctor Gustavo Baz y calles aledañas al primer cuadro.

Transporte: Se sugiere llegar mediante las rutas de autobuses y combis que conectan desde el paradero del Metro Cuatro Caminos o la zona de Interlomas, previendo tiempos extra de traslado por el tráfico de la zona.

Objetos prohibidos en los filtros de seguridad

Los controles de revisión colocados en los accesos peatonales restringirán el ingreso de los siguientes elementos:

Bebidas alcohólicas ajenas al recinto

Paraguas o sombrillas con punta metálica

Cinturones con hebilla grande o metálica

Armas de fuego, objetos punzocortantes, herramientas y pirotecnia

Lo que tienes que saber de estas Fiestas Patrias 2026

¿El evento del Grito de Independencia en Huixquilucan es gratis?

Sí, tanto el acceso a la Explanada Municipal como el ingreso a todos los conciertos programados es 100% gratuito y de libre acceso para todo el público.

¿A qué hora se recomienda llegar a la Explanada Municipal?

Dado que los espectáculos comienzan a las 18:30 horas, se aconseja llegar entre las 17:00 y las 17:30 horas para superar con agilidad los filtros de revisión y conseguir una buena ubicación frente al escenario.

¿Habrá Ley Seca durante las Fiestas Patrias en Huixquilucan?

La restricción de venta de alcohol es determinada por el Ayuntamiento de Huixquilucan. Se recomienda consultar las publicaciones del Bando Municipal o Gaceta Oficial días antes del 15 de septiembre para confirmar si habrá suspensión parcial o total de bebidas alcohólicas.

La restricción de venta de alcohol es determinada por el Ayuntamiento de Huixquilucan. ı Foto: Cuartoscuro

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JVR