Fiestas Patrias 2026: ¿Quién estará en Campeche el 15 de septiembre para el Grito?

El folclor y las tradiciones campechanas encabezarán la conmemoración del 216.º Aniversario de la Independencia, es decir las Fiestas Patrias 2026.

Estas Fiestas Patrias 2026, la Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga encabezará la cartelera artística y musical gratuita para celebrar el 216.º Aniversario de la Independencia de México en San Francisco de Campeche.

De acuerdo con el programa oficial anunciado por el Gobierno de Campeche, a través de la emisión “Martes del Jaguar”, la Plaza de la República será el escenario principal donde, a partir de las 17:30 horas, se presentarán ballets folclóricos, mariachi y agrupaciones tropicales antes y después de los actos cívicos tradicionales.

Cartelera musical y artistas confirmados para el 15 de septiembre en la Plaza de la República

Las Fiestas Patrias 2026 en el corazón de San Francisco de Campeche reunirá un elenco diverso de artes escénicas, danza tradicional y música regional. De acuerdo con las autoridades estatales, la cartelera en la Plaza de la República estará integrada por:

La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga (estelar)

Mariachi “Nuevo Campeche”

Fusión Latina

Ballet Folclórico Del Estado De Campeche “Luis María Sosa Iliescas”

Compañía De Danza Folklórica “Zentzontle”

Ballet Folclórico del “Benemérito Instituto Campechano”

Grupo De Danza “Amigos Unidos Por El Folklore” del Municipio Del Carmen

Compañía Inclusiva De Artes Escénicas Del DIF Estatal

El acceso a la plaza y a todos los espectáculos en vivo será totalmente gratuito para el público en general.

Horarios y programa de actividades para el Grito

El itinerario oficial abarca desde las 17:30 horas del 15 de septiembre hasta aproximadamente las 02:00 horas del 16 de septiembre.

17:30 - 18:30 h: Presentación musical de Fusión Latina.

18:30 - 19:00 h: Actuación de la Compañía Inclusiva De Artes Escénicas Del DIF Estatal.

19:00 - 19:30 h: Show del Grupo De Danza “Amigos Unidos Por El Folklore” (Municipio Del Carmen).

19:30 - 20:00 h: Presentación del Ballet Folclórico del “Benemérito Instituto Campechano”.

20:00 - 20:30 h: Participación de la Compañía De Danza Folklórica “Zentzontle”.

20:30 - 21:00 h: Espectáculo del Ballet Folclórico Del Estado De Campeche “Luis María Sosa Iliescas”.

21:00 - 21:30 h: Presentación del Mariachi “Nuevo Campeche”.

21:30 - 22:25 h: Ceremonia Cívica del Grito De Independencia estatal.

22:25 - 22:50 h: Reanudación musical a cargo del Mariachi “Nuevo Campeche”.

23:00 h: Transmisión en vivo de la Ceremonia del Grito De Independencia de CDMX.

Al término de la transmisión de CDMX: Concierto estelar de La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga.

Campeche prepara unas Fiestas Patrias 2026 inolvidables llenas de folklor, mariachi y regional mexicano con acceso gratuito. ı Foto: Especial.

Recomendaciones y accesos para asistir a la Plaza de la República

Para disfrutar del evento cívico y musical en la capital campechana, considera los siguientes detalles logísticos:

Accesos y transporte público

Vías afectadas: Se prevén cierres vehiculares en el circuito del Centro Histórico y avenidas colindantes a la Plaza de la República y el Malecón.

Transporte: Se sugiere llegar a pie desde las calles interiores del centro o utilizar transporte público y taxis para evitar demoras por falta de estacionamiento cercano.

Filtros de revisión y objetos prohibidos

Por motivos de protección civil y seguridad de las familias asistentes, el personal en los accesos peatonales restringirá el ingreso de:

Bebidas alcohólicas externas

Paraguas o sombrillas con punta

Cinturones con hebillas grandes o metálicas

Objetos punzocortantes, herramientas o armas de fuego

La Plaza de la República vibrará con una maratónica jornada cultural y musical que concluirá en la madrugada. ı Foto: Especial.

Lo que tienes que saber de estas Fiestas Patrias 2026

¿El evento en la Plaza de la República es gratis?

Sí, tanto las presentaciones de danza folclórica como el concierto estelar de La Original Banda El Limón son 100% gratuitos y de libre acceso.

¿A qué hora se recomienda llegar a la Plaza de la República?

Como las actividades inician desde las 17:30 horas, la recomendación es llegar entre las 16:30 y 17:00 horas para superar con tranquilidad los filtros de seguridad y asegurar una buena ubicación.

¿Habrá Ley Seca durante el 15 de septiembre en Campeche?

La regulación de la venta de alcohol es determinada por el Gobierno del Estado y las autoridades municipales. Se sugiere consultar los boletines oficiales previos a la festividad para confirmar las restricciones de horario o suspensión de venta de bebidas alcohólicas.

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