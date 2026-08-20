Fiestas Patrias 2026: ¿Quién estará en Naucalpan el 15 de septiembre para el Grito?

Estas Fiestas Patrias 2026, Naucalpan se alista para una celebración histórica en el 216.º Aniversario de la Independencia de México.

Estas Fiestas Patrias 2026, Santa Fe Klan encabezará el concierto gratuito por las celebraciones del Grito de Independencia de este 15 de septiembre de 2026 en Naucalpan, Estado de México.

De acuerdo con el anuncio oficial del Gobierno Municipal, el popular rapero guanajuatense se presentará en la explanada del Palacio Municipal de Naucalpan para conmemorar el 216.º Aniversario de la Independencia de México.

Santa Fe Klan pondrá todo el rito y el ambiente urbano en la noche patria del Palacio Municipal. ı Foto: Especial.

Cartelera musical y artistas confirmados para el 15 de septiembre en el Palacio Municipal de Naucalpan

El atractivo estelar de la noche será el espectáculo en vivo de Santa Fe Klan, quien llevará sus éxitos de rap y cumbia a la explanada del Palacio Municipal de Naucalpan.

Según lo comunicado por las autoridades del ayuntamiento a través del mensaje oficial: “Este 15 de septiembre, Ciudad Naucalpan se llena de orgullo, música y tradición... para gritar con fuerza y orgullo: ¡Viva México!”.

El evento busca promover la convivencia familiar y comunitaria en una de las fechas cívicas más importantes del país.

Hasta el momento, el gobierno municipal solo ha confirmado a Santa Fe Klan como la figura principal de la jornada. De anunciarse agrupaciones locales, mariachis o ballets folklóricos complementarios, esta guía se actualizará con el elenco completo.

Medios locales, afirmaron que también se van a presentar Luis Alfredo Jiménez, nieto de José Alfredo Jiménez, y Rafael Jorge Negrete, nieto de Jorge Negrete.

Este 15 de septiembre, Ciudad Naucalpan se llena de orgullo, música y tradición. 🇲🇽✨



Celebremos juntas y juntos una noche que nos une como pueblo, al ritmo de Santa Fe Klan, para gritar con fuerza y orgullo: ¡Viva México! 🎶



Porque nuestras tradiciones se viven en comunidad y… pic.twitter.com/834Dzl27Jg — Ciudad Naucalpan / Gobierno Municipal 2025-2027. (@GobNau) August 20, 2026

Horarios y programa de actividades para el Grito

El ayuntamiento aún no ha revelado el itinerario oficial con los horarios específicos de las presentaciones musicales. No obstante, con base en la logística tradicional de los eventos patrios en el Estado de México, la estructura aproximada de la jornada contempla:

Tarde-noche: Apertura de accesos antes de las 20:00 horas, kermés popular con antojitos típicos y números culturales locales.

23:00 horas (aprox.): Ceremonia cívica tradicional del Grito de Independencia desde el balcón del Palacio Municipal.

Posterior al protocolo: Espectáculo de pirotecnia y el concierto estelar de Santa Fe Klan.

Recomendaciones y accesos para asistir al Palacio Municipal de Naucalpan

Para acudir al recinto municipal sin contratiempos, toma en cuenta los datos prácticos de transporte y seguridad:

Ubicación y transporte público

Sede: Explanada del Palacio Municipal de Naucalpan (Av. Juárez, Naucalpan Centro).

Vías afectadas: Se prevén cierres vehiculares en la Av. Juárez, así como restricciones sobre la Av. Gustavo Baz y calles aledañas al primer cuadro del municipio.

Transporte público: La opción más cercana mediante transporte masivo es llegar a la estación del Metro Cuatro Caminos (Línea 2) y tomar el transporte colectivo que conecta directo con la zona centro de Naucalpan.

El gobierno municipal prepara una gran verbena popular con acceso 100% libre para todas las familias. ı Foto: Especial.

Filtros de seguridad y objetos prohibidos

Por protocolo de protección civil para eventos masivos, en los puntos de control peatonal no se permitirá el ingreso de:

Botellas de vidrio o recipientes rígidos

Paraguas o sombrillas con punta metálica

Hieleras y bebidas alcohólicas ajenas al recinto

Armas de fuego, objetos punzocortantes o pirotecnia privada

Lo que tienes que saber de estas Fiestas Patrias 2026

¿El evento del Grito de Independencia en Naucalpan es gratis?

Sí, la entrada a la explanada del Palacio Municipal de Naucalpan y el acceso al concierto de Santa Fe Klan son totalmente gratuitos.

¿A qué hora cierran los accesos peatonales?

Los accesos permanecen abiertos, pero el ingreso se limita en cuanto la explanada alcanza su aforo máximo permitido por Protección Civil. Se recomienda llegar entre las 17:00 y las 18:00 horas para asegurar un buen lugar.

¿Habrá Ley Seca durante las Fiestas Patrias en Naucalpan?

La aplicación de la Ley Seca queda a discreción del Ayuntamiento de Naucalpan y el Gobierno del Estado de México. Las autoridades confirmarán formalmente mediante Gaceta Municipal si habrá restricción en la venta de alcohol durante los días 15 y 16 de septiembre.

La explanada del Palacio Municipal vibrará en una noche llena de orgullo, música y tradición patria. ı Foto: Especial.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR