Gobiernos de Sheinbaum y Delfina concluyen construcción de 6 bachilleratos en Oriente del Edomex

La Presidenta Claudia Sheinbaum y a la izquierda la gobernadora Delfina Gómez.

Jóvenes del oriente del Estado de México cuentan con nuevas opciones para continuar sus estudios sin alejarse de sus comunidades. Con el Plan Oriente, los gobiernos de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez concluyeron la construcción de seis nuevos bachilleratos tecnológicos en Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl y Texcoco, con capacidad conjunta para ocho mil 910 estudiantes.

Los nuevos planteles cuentan con carreras técnicas vinculadas con áreas de creciente demanda. En Chalco se ofrecen Logística, Preparación de Alimentos y Bebidas y Producción Industrial de Alimentos; en Chimalhuacán, Inteligencia de Negocios, Urbanismo y Desarrollo Sostenible e Inteligencia Artificial; mientras que Ecatepec incorpora Nanotecnología, Inteligencia Artificial y Ciberseguridad.

En Ixtapaluca, la oferta incluye Ciberseguridad, Enfermería General y Urbanismo y Desarrollo Sostenible. En Nezahualcóyotl cuenta con Software Embebido, Inteligencia Artificial y Producción Digital y Experiencias Inmersivas, mientras que Texcoco ofrece Ciberseguridad, Sistemas de Producción Agrícola y Sistemas de Producción Pecuaria.

La infraestructura educativa del Plan Oriente también incluyó durante 2025 la reconversión de planteles en Chalco, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Ecatepec, Valle de Chalco y Chicoloapan, con avances que permitieron adaptar espacios para atender las necesidades educativas de la región.

El Plan Oriente contempla aumentar la matrícula a 4 mil 950 nuevos lugares de educación media superior. En esta etapa están considerados nuevos Bachilleratos Tecnológicos en Chicoloapan, La Paz y Valle de Chalco, mientras que también se incorporan Ciberbachilleratos en La Paz, Texcoco, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla.

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