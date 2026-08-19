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¿Quién es la hija de ‘El Tío Lako’ detenida en Michoacán?

Este miércoles se realizó un operativo en Michoacán; entre los detenidos se encontaba la hija de ‘El Tío Lako’

La hija de ‘El Tío Lako’ es detenida durante operativo en Michoacán
La hija de ‘El Tío Lako’ es detenida durante operativo en Michoacán Foto: Especial
Por:
Yosselin Pérez

Desde las primeras horas de este 19 de agosto se registraron bloqueos, incendio de vehículos y ataques armados en distintos municipios de Michoacán, esto debido a un operativo que realizaron las fuerzas federales en la entidad.

En un comunicado de prensa de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República, se brindó información sobre la detención de nueve integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Se presume de manera extraoficial que; además de la detención de nueve integrantes del CJNG, en este operativo también fue abatido Heraclio Guerrero Martínez, alias “El Tío Lako”.

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Las autoridades realizaron un operatico en las comunidades Tinaja de Vargas y Colesio, de los municipios de Tanhuato y Ecuanduero, Michoacán, en donde se incautaron armas de fuego, vehículos, inmuebles y sustancias ilícitas.

¿Quién es Marisol ‘N’, la hija de ‘El Tío Lako’?

El comunicado de prensa de las autoridades federales señala que durante el operativo se detuvo a Marisol “N” y Lourdes “N”, a quiene identificaron como la hija y la pareja sentimental de “El Tío Lako”.

Mientras tanto, también señalan que Heraclio Guerrero Martínez es “jefe regional de esta organización delictiva en los estados de Michoacán y Jalisco; además, es responsable de ordenar las agresiones a elementos de la Guardia Nacional el 22 de febrero de 2026, posteriores a la detención de Rubén Oseguera Cervantes”.

Marisol "N" y Lourdes "N", hija y pareja sentimental de "El Tío Lako"
Marisol "N" y Lourdes "N", hija y pareja sentimental de "El Tío Lako" ı Foto: Gabinete de Seguridad Federal

Los nueve detenidos, incluyendo a la hija y la pareja sentimental de “El Tío Lako”, fueron trasladados en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, con la finalidad de ponerlos a disposición de la Fiscalía General de República en la Ciudad de México.

Comunicado de prensa de autoridades federales sobre operativo en Michoacán
Comunicado de prensa de autoridades federales sobre operativo en Michoacán ı Foto: Redes Sociales

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, realizó una publicación en la que compartió una foto de las personas detenidas durante el operativo realizado este miércoles.

“Este día se logró un resultado muy importante: la detención de 9 integrantes de una célula delictiva en los municipios de Tanhuato y Ecuandureo, un golpe directo a la estructura criminal en la región. Además, se aseguraron armas, 64 vehículos, explosivos, droga y equipo táctico” señala Ramírez Bedolla.

En redes sociales circulan fotografías en las que presuntamente se puede apreciar a Marison “N”, la hija de “El Tío Lako” que fue detenida este miércoles por las autoridades federales junto a otros miembros del CJNG.

Hija de ‘El Tío Lako’
Hija de ‘El Tío Lako’ ı Foto: Especial

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