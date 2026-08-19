Ligado al CJNG

Reportan muerte de Heraclio Guerrero, alias ‘El Tio Lako’, durante operativo en Michoacán

El abatimiento habría sucedido durante la fuerte movilización en el estado; se habla de la detención de miembros de su célula delictiva

Heraclio Guerrero, alias ‘El Tio Lako’
Heraclio Guerrero, alias ‘El Tio Lako’ Foto: Redes sociales
Por:
Mariel Caballero

Diversos reportes compartidos afirman que Heraclio Guerrero Martínez, alias ‘El Tío Lako’, habría sido abatido por fuerzas federales durante un fuerte operativo en Michoacán.

Dichas acciones también habrían dejado diversos detenidos pertenecientes a la célula delictiva de “El Tío Lako”, ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Información en desarrollo...

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