Reportan muerte de Heraclio Guerrero, alias ‘El Tio Lako’, durante operativo en Michoacán

Diversos reportes compartidos afirman que Heraclio Guerrero Martínez, alias ‘El Tío Lako’, habría sido abatido por fuerzas federales durante un fuerte operativo en Michoacán.
Dichas acciones también habrían dejado diversos detenidos pertenecientes a la célula delictiva de “El Tío Lako”, ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
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"Gracias al despliegue operativo"