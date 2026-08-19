Gobernador de Michoacán confirma bloqueos y despliegue de operativo

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó los bloqueos carreteros y la quema de vehículos registrados durante la mañana de este miércoles en distintos puntos del estado, principalmente en la región de Zamora.

Ante los hechos, corporaciones de seguridad estatales, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional reforzaron sus operativos en las regiones de Zamora, La Piedad y Pátzcuaro, con el objetivo de recuperar la circulación y garantizar el libre tránsito.

De acuerdo con el mandatario estatal, los bloqueos serían una reacción de grupos delincuenciales ante una serie de detenciones realizadas por las autoridades.

“Frente a esta situación, se llevan a cabo trabajos coordinados para restablecer la circulación vial en los diversos puntos afectados de la entidad y garantizar el libre tránsito de los ciudadanos”, se lee en el comunicado compartido por el Gobierno de Michoacán.

🚔 La #GuardiaCivil está operando en distintos puntos de Michoacán para atender los bloqueos carreteros registrados.



Desde el primer momento mantenemos presencia y despliegues operativos para liberar las vialidades, mantener el orden y garantizar la seguridad de la población. pic.twitter.com/f5iGTiJzgZ — SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) August 19, 2026

Mientras continúan los despliegues, algunas vialidades comenzaron a recuperar la circulación durante la mañana, según los reportes del C5 Michoacán.

En su primera actualización de las 8:30 horas, el C5 Michoacán reportó interrupciones en numerosos puntos carreteros. Entre ellos estuvieron la carretera Morelia-Quiroga, a la altura del Correo; el tramo Pátzcuaro-Tzintzuntzan, en Sanabria; la carretera Comanja-Coeneo y el Crucero Franco Reyes, en Zacapu.

También se registraron afectaciones en diferentes tramos de La Piedad-Ecuandureo, La Piedad-Vista Hermosa, La Piedad-Numarán y La Piedad-Carapan. En esta última vía se señalaron puntos en Churintzio y Zináparo.

La región de Zamora concentró varios de los reportes, incluidos el camino del Pochote-Ario de Rayón, la zona de El Yaki, la carretera Zamora-Ecuandureo, así como tramos de las rutas Zamora-Carapan y Zamora-Ixtlán.

🚨Michoacán registra una jornada de violencia con bloqueos carreteros y quema de vehículos en distintos puntos del estado.



En la región de Zamora, sujetos armados habrían despojado a conductores de unidades de carga para atravesarlas e incendiarlas.



También se reportan… pic.twitter.com/80mHiTQLt3 — Azucena Uresti (@azucenau) August 19, 2026

Otros municipios mencionados fueron Chilchota, Ecuandureo, Purépero y Tangancícuaro, donde también se reportaron cierres en distintos accesos y carreteras estatales.

Sin embargo, alrededor de las 9:35 horas, el C5 informó que se había reactivado la circulación en algunos puntos, entre ellos la carretera Morelia-Quiroga, el Crucero Franco Reyes en Zacapu, Sanabria en Tzintzuntzan, la carretera Tangancícuaro-Carapan y el tramo Comanja-Coeneo.

Ramírez Bedolla aseguró que existe comunicación permanente con el Gabinete de Seguridad Federal y afirmó que las autoridades mantendrán las acciones para detener a quienes alteren la tranquilidad de la población.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán confirmó los cierres y señaló que sus elementos continúan desplegados para liberar vialidades, preservar el orden y brindar seguridad a los habitantes.

#AlertaVial | ACTUALIZACIÓN 10:20 | Se reactiva la circulación en los siguientes puntos de Michoacán después de bloqueos:



🟢MORELIA: Carretera Morelia–Quiroga, a la altura de la localidad de El Tigre.

🟢ZACAPU: Crucero Franco Reyes.

🟢TZINTZUNTZAN: Carretera Pátzcuaro -… pic.twitter.com/jDr9BsGBvi — C5 Michoacán (@C5Michoacan) August 19, 2026

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