Alan Márquez continúa construyendo por la patria, la familia y la libertad

Superando la meta más de 19,500 personas respaldaron con su firma al diputado federal Alan Sahir Márquez Becerra durante la etapa correspondiente del programa Defensores de la Patria, la Familia y la Libertad, un apoyo que el legislador calificó como una muestra de confianza, pero sobre todo como una responsabilidad para seguir trabajando por León.

Durante las últimas semanas, mujeres y hombres de distintas colonias y comunidades, comerciantes, profesionistas, jóvenes, trabajadores, integrantes de sectores productivos, liderazgos sociales y militantes panistas se sumaron a este ejercicio. Para Alan Márquez, la diversidad de quienes participaron confirma que existe disposición para construir un proyecto de ciudad que escuche y represente a más personas.

“Lasl firmas no son un número. Detrás de cada una hay una persona que decidió darnos su confianza y decirnos: sigan adelante. Lo recibo con mucha gratitud, pero también con una enorme responsabilidad. Este respaldo nos obliga a trabajar más, a escuchar más y a estar a la altura de lo que León espera de nosotros.”

Márquez Becerra señaló que este respaldo da continuidad al trabajo que ha venido realizando desde las colonias, con organizaciones de la sociedad civil y distintos sectores de la ciudad, además de la agenda que impulsa desde la Cámara de Diputados en temas que impactan directamente a las familias de León y Guanajuato.

Afirmó que el objetivo no es construir alrededor de una sola persona, sino sumar experiencias, ideas y capacidades para pensar en el León de los próximos años y atender los retos de seguridad, movilidad, desarrollo económico, servicios, oportunidades para las familias y fortalecimiento de la comunidad.

“Aquí cabemos todos. Quienes coincidimos desde hace años y también quienes apenas se están acercando al PAN; la militancia, los ciudadanos, los jóvenes, los comerciantes, los profesionistas, las amas de casa y quienes todos los días trabajan para sacar adelante a sus familias. Si queremos construir algo bueno para León, tenemos que hacerlo con la gente y no desde un escritorio.”

Alan Márquez agradeció especialmente a quienes participaron en la recopilación de firmas y a las personas que abrieron las puertas de sus colonias, centros de trabajo y espacios comunitarios para dialogar sobre el futuro de la ciudad.

Señaló que el cierre de esta etapa no representa un punto de llegada. Por el contrario, aseguró que el respaldo recibido debe convertirse en mayor presencia en las calles, más diálogo con la ciudadanía y una agenda capaz de recoger propuestas de todos los sectores.

“Hoy lo que siento es agradecimiento. Tenemos fuerza, tenemos equipo y, sobre todo, tenemos a miles de personas que nos están diciendo que sigamos. Vamos a responderles trabajando, caminando León y construyendo juntos lo que viene.”

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FGR