Estados se suman a conmemoración

Estudiantes normalistas marcharon hacia el zócalo de la ciudad de Oaxaca al conmemorarse 57 años de la masacre estudiantil de Tlatelolco

El país conmemoró este 2 de octubre el 58 aniversario de la matanza de Tlatelolco perpetrada por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz en 1968. El grito histórico: “No se olvida” que resonó en la Ciudad de México, hizo eco en el Estado de México (Edomex), Puebla y Morelos.

En Toluca, Edomex, alrededor de 230 estudiantes de preparatoria y licenciatura de la Universidad Autónoma del Estado de México, iniciaron su recorrido desde el parque Simón Bolívar y Ciudad Universitaria hacia la Plaza de los Mártires, en el centro de la ciudad. Durante el recorrido, se reportó que un grupo de encapuchados agredió a policías municipales y quemó su patrulla. Mientras que los elementos realizaron detenciones sin protocolos.

Los dirigentes se posicionaron sobre el 2 de octubre de 1968, la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, los feminicidios y actos delictivos que han acabado con la vida de estudiantes.

Alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) emprendieron su recorrido hacia a la Fiscalía General del Estado (FGE) desde el Complejo Cultural Universitario (CCU), Ciudad Universitaria (CU) y la Facultad de Artes. En su pronunciamiento, recordaron otros movimientos estudiantiles como el Halconazo de 1971 y la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sobre los que responsabilizaron al Estado.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey informó que la Dirección de Vialidad y Tránsito del estado, realizó un operativo vial. A las 18:00 horas, inició la marcha en la Plaza de Colegio Civil, ubicada en la avenida Juárez, con destino al Palacio de Gobierno.

Los alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, familias y colectivos marcharon de Tlaltenango hasta el Tribunal Superior de Justicia para pedir un freno a la violencia que viven los jóvenes y se divulgó que el bloque Negro llegó al Palacio de Gobierno en Cuernavaca.