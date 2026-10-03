Cae el Capitán Sol, ligado a red de huachicol fiscal

Este viernes, Miguel Ángel Solano Ruiz, capitán de corbeta retirado de la Secretaría de Marina (Semar), fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social número 1 (Cefereso), conocido como penal de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, por su presunta participación en delitos relacionados con tráfico de hidrocarburos o huachicol fiscal.

Solano Ruiz fue detenido en Zapopan, Jalisco, y trasladado bajo custodia federal al Estado de México. Tras las diligencias correspondientes, quedó a disposición de la autoridad judicial. En las próximas horas se realizará su audiencia inicial, en la que la Fiscalía General de la República (FGR) formulará las imputaciones.

Miguel Ángel Solano, ayer, al ser custodiado por elementos de la Marina. ı Foto: Especial

En el mismo penal se encuentran Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, señalados por las autoridades como presuntos integrantes de la estructura investigada por tráfico ilegal de combustibles.

El Dato: Solano Ruiz estuvo prófugo y fue rastreado mediante una investigación de inteligencia internacional en países como Francia, Grecia, Mónaco y España.

La FGR ubica a Solano Ruiz como uno de los presuntos operadores de la red y sostiene que habría fungido como enlace entre funcionarios de aduanas e integrantes de la organización. Las acusaciones son parte de una investigación en curso y deberán ser acreditadas ante un juez.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el exmarino fue arrestado a las 00:52 horas en un inmueble de las calles Siena y Águila, en la colonia San Juan Ocotán, Zapopan, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La Semar confirmó posteriormente la aprehensión de Miguel Ángel “N”, identificado con los alias Sol y Mike. La dependencia informó que la captura derivó de trabajos de investigación e inteligencia, análisis de información técnica y coordinación con la FGR y la SSPC.

Precisó que existía una orden de aprehensión por su probable participación en delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos. Según las investigaciones de la FGR, Solano Ruiz habría sido una pieza central de una estructura dedicada presuntamente al huachicol fiscal, mediante el ingreso irregular de combustible al país a través de operaciones relacionadas con aduanas marítimas.

El Tip: señalan que la red en la que presuntamente operaba implicó un fraude de más de 9 mil 409 mdp.

Una orden de aprehensión vinculada con la causa penal 325/2025 refiere que Solano Ruiz y el capitán Climaco Aldape Utrera habrían intermediado con titulares de aduanas y gestionado cambios de personal presuntamente relacionados con la red.

La investigación vincula este esquema con el de los hermanos Farías Laguna, quienes ocuparon cargos de alto nivel en la Semar. Según las indagatorias citadas por la FGR, la estructura habría utilizado a servidores públicos de distintas áreas para facilitar sus operaciones.

Entre los elementos de la investigación figura el testimonio de un exintegrante de la Marina identificado como Santo, considerado testigo colaboradorDe acuerdo con su declaración ante la FGR, los hermanos Farías habrían construido una red de servidores públicos que presuntamente colaboraban en actos de corrupción. La autoridad indaga posibles delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

3. er Caso de huachicol más grande de México



Las pesquisas también investigan la posible participación de Solano Ruiz en el desembarque de 31 buques en las aduanas de Altamira y Tampico, operaciones relacionadas con el presunto ingreso irregular de combustible.

La FGR ha puesto bajo investigación su patrimonio y movimientos financieros. En la orden judicial se señala que habría adquirido diversos inmuebles cuyo valor conjunto superaría los nueve millones de pesos.

Además, investigaciones ministeriales difundidas previamente documentaron que, pese a recibir una pensión mensual de 18 mil 785 pesos, habría destinado más de 60 millones de pesos a apuestas durante cinco años en el Hipódromo de las Américas y casinos.

Entre 2015 y 2023, establecimientos relacionados con esas actividades habrían generado alrededor de 400 alertas ante autoridades hacendarias, por operaciones vinculadas con sus apuestas.

400 alertas por operaciones sospechosas de lavado de dinero

La FGR también identificó 11 cuentas bancarias y ocho inmuebles, de los cuales, seis se ubican en Veracruz y dos en Ciudad de México, con un valor reportado de aproximadamente 13 millones de pesos. La indagatoria señala además que habría recibido cinco millones de pesos del Sindicato de Trabajadores Proactivos de la República.

La Fiscalía ha cuestionado la correspondencia entre los ingresos reportados por Solano Ruiz y los gastos que le atribuye, al considerar que no sería congruente que una persona jubilada realizara operaciones superiores a 60 millones de pesos.

Y oposición lo relaciona con Andy López Betrán

| Por Claudia Arellano |

El PAN en San Lázaro dijo que la aprehensión de Miguel Ángel Solano Ruiz, alias Capitán Sol, responde a las presiones de Estados Unidos al gobierno de Claudia Sheinbaum para castigar a los verdaderos responsables del huachicol fiscal que, aseguró, ya se incrustó en el Gobierno federal de Morena.

“Se acabaron los montajes donde, según, desmantelaban laboratorios de fentanilo y había decomisos fantasmas, los cárteles aliados a Morena para fines electorales han tomado fuerza y ponen a la Presidenta entre la espada y la pared”, dijo Federico Döring, diputado federal.

“Ahora, el Gobierno tiene la oportunidad de darle un golpe duro al delito de huachicol fiscal, tras haber detenido a uno de los principales operadores de la trama, junto a los hermanos Farías Laguna, bajo la confianza de Ojeda”.

Döring añadió que el Capitán Sol es clave porque es el vínculo directo que recibía las instrucciones de Andy López Beltrán como contraseña de qué barcos debían de permitir sus descargas huachicoleras.

Federico Döring, diputado federal ı Foto: Captura de video

Paulina Rubio, diputada federal del PAN, señaló que seguirán insistiendo en que la cadena de corrupción que permitió la operación del huachicol fiscal, se acabe, pero también haya más detenidos, “sea quien sea”.

Detalló que no se puede involucrar únicamente a los marinos, hay un contubernio de muchos funcionarios de alto nivel en instituciones como Aduanas, el Sistema de Administración Tributaria (SAT), e inclusive, quienes no intentan un cargo público, como es el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La diputada local América Rangel explicó que, si bien, hay un detenido en Zapopan también deberían ser detenidos quienes encabezan esta banda de tráfico de hidrocarburos.

“Algo que no sé decir solo desde la oposición, sino desde las agencias de EU, quienes han informado a medios estadounidenses que pesan investigaciones sobre el hijo del expresidente, que hoy abiertamente hace campaña para ser diputado federal en Tabasco”, señaló.

Raúl Torres Guerrero, diputado local del blanquiazul, agregó que, sin duda, el gobierno de EU está exigiendo verdaderos castigos y no chivos expiatorios, y es también evidente que el pleito entre Sheinbaum y Andy López Beltrán, ha escalado a niveles nunca antes imaginados.