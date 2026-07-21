Alan Márquez reafirma compromiso con León; formaliza registro en programa Defensores de la Patria, la Familia y la Libertad

León, Guanajuato.- — El diputado federal Alan Sahir Márquez Becerra formalizó este martes su registro dentro del programa Personas Defensoras de la Patria, la Familia y la Libertad del Partido Acción Nacional en León, dando continuidad a un trabajo que durante los últimos años ha desarrollado desde el servicio público en permanente contacto con las familias leonesas.
Con un expediente completo y el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la convocatoria, Alan Márquez acudió a presentar la documentación correspondiente, reiterando que la congruencia debe comenzar por el respeto a las reglas, la transparencia y el compromiso con las instituciones.
Sin embargo, aseguró que el verdadero significado de este día no está en el acto administrativo del registro, sino en la decisión de seguir caminando junto a la ciudadanía.
Registro Mujeres Bienestar 18 a 59 años: Fechas, módulos, horario y requisitos julio 2026
El diputado Alan Márquez recordó que su participación en este proceso encuentra sustento en una trayectoria de trabajo que ha privilegiado la cercanía con la gente, el diálogo permanente y la construcción de soluciones desde el servicio público.
Como diputado federal ha impulsado iniciativas para proteger la identidad y el patrimonio de las familias, fortalecer la seguridad en carreteras federales, defender la democracia, proteger a niñas, niños y adolescentes, gestionar infraestructura para León y defender los recursos que corresponden a Guanajuato.
Pero, afirmó, ninguna de esas acciones nació en un escritorio.
Han sido resultado de recorrer colonias, escuchar a comerciantes, reunirse con empresarios, dialogar con universidades, acompañar organizaciones sociales y convertir las preocupaciones ciudadanas en iniciativas, gestiones y resultados.
Señaló que los principios de Patria, Familia y Libertad no representan únicamente el nombre de un programa, sino la forma en la que ha entendido y ejercido el servicio público: defender a Guanajuato y sus instituciones cuando es necesario alzar la voz; trabajar para que las familias vivan con mayor seguridad, salud, oportunidades y tranquilidad; y ejercer la política con congruencia, respeto a la dignidad de las personas y absoluto compromiso con las libertades y el Estado de derecho.
Importante señalar que el legislador indicó que esa visión no pretende dividir ni construir proyectos personales, sino convocar a quienes creen que León merece seguir avanzando desde la unidad, la responsabilidad y el trabajo conjunto.
Alan Márquez reiteró que participará en este proceso con absoluto respeto a las reglas del Partido Acción Nacional y a las decisiones de las instancias responsables, privilegiando siempre la unidad de la militancia y el fortalecimiento institucional.
Finalmente, hizo un llamado a seguir construyendo un proyecto colectivo para León.
“Creo en México, creo en la familia y creo profundamente en León. Estoy convencido de que todavía hay mucho por hacer, pero también de que los mejores resultados se construyen trabajando cerca de la gente, escuchando y cumpliendo la palabra. Ese ha sido mi compromiso y así voy a seguir”.
Te puede interesar:
- Condenan a El Mayo a cárcel de por vida entre mea culpa y amagos de la DEA
- Presidenta anuncia foros para crear propuesta de regulación del uso de IA
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
FGR