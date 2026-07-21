Alan Márquez reafirma compromiso con León; formaliza registro en programa Defensores de la Patria, la Familia y la Libertad

León, Guanajuato.- — El diputado federal Alan Sahir Márquez Becerra formalizó este martes su registro dentro del programa Personas Defensoras de la Patria, la Familia y la Libertad del Partido Acción Nacional en León, dando continuidad a un trabajo que durante los últimos años ha desarrollado desde el servicio público en permanente contacto con las familias leonesas.

Con un expediente completo y el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la convocatoria, Alan Márquez acudió a presentar la documentación correspondiente, reiterando que la congruencia debe comenzar por el respeto a las reglas, la transparencia y el compromiso con las instituciones.

Sin embargo, aseguró que el verdadero significado de este día no está en el acto administrativo del registro, sino en la decisión de seguir caminando junto a la ciudadanía.

El diputado Alan Márquez recordó que su participación en este proceso encuentra sustento en una trayectoria de trabajo que ha privilegiado la cercanía con la gente, el diálogo permanente y la construcción de soluciones desde el servicio público.

Como diputado federal ha impulsado iniciativas para proteger la identidad y el patrimonio de las familias, fortalecer la seguridad en carreteras federales, defender la democracia, proteger a niñas, niños y adolescentes, gestionar infraestructura para León y defender los recursos que corresponden a Guanajuato.

Pero, afirmó, ninguna de esas acciones nació en un escritorio.

Han sido resultado de recorrer colonias, escuchar a comerciantes, reunirse con empresarios, dialogar con universidades, acompañar organizaciones sociales y convertir las preocupaciones ciudadanas en iniciativas, gestiones y resultados.

Señaló que los principios de Patria, Familia y Libertad no representan únicamente el nombre de un programa, sino la forma en la que ha entendido y ejercido el servicio público: defender a Guanajuato y sus instituciones cuando es necesario alzar la voz; trabajar para que las familias vivan con mayor seguridad, salud, oportunidades y tranquilidad; y ejercer la política con congruencia, respeto a la dignidad de las personas y absoluto compromiso con las libertades y el Estado de derecho.

Importante señalar que el legislador indicó que esa visión no pretende dividir ni construir proyectos personales, sino convocar a quienes creen que León merece seguir avanzando desde la unidad, la responsabilidad y el trabajo conjunto.

Alan Márquez reiteró que participará en este proceso con absoluto respeto a las reglas del Partido Acción Nacional y a las decisiones de las instancias responsables, privilegiando siempre la unidad de la militancia y el fortalecimiento institucional.

Finalmente, hizo un llamado a seguir construyendo un proyecto colectivo para León.

“Creo en México, creo en la familia y creo profundamente en León. Estoy convencido de que todavía hay mucho por hacer, pero también de que los mejores resultados se construyen trabajando cerca de la gente, escuchando y cumpliendo la palabra. Ese ha sido mi compromiso y así voy a seguir”.

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FGR