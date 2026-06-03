Alan Márquez busca que México reconozca oficialmente a la industria que hizo grande a León

El diputado federal por Guanajuato, Alan Sahir Márquez Becerra, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa para declarar el 4 de marzo de cada año como Día Nacional de la Industria del Calzado, con el objetivo de reconocer la relevancia económica, social, cultural e histórica de una actividad que ha dado identidad y desarrollo a León y a Guanajuato durante generaciones.

La propuesta fue presentada durante la sesión de la Comisión Permanente y turnada para su análisis a la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, con el respaldo de las y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Alan Márquez destacó que hablar de la industria del calzado es hablar de miles de familias guanajuatenses que todos los días salen adelante gracias a su trabajo, esfuerzo, innovación y capacidad emprendedora.

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“León no se entiende sin la industria del calzado. Detrás de cada par de zapatos hay historias de trabajo, emprendimiento, talento y orgullo guanajuatense que merecen ser reconocidas por todo México”, señaló.

La iniciativa cobra especial relevancia en un momento histórico para el sector zapatero mexicano. Este año, la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) conmemora 100 años de la industria del calzado organizada en México, un legado construido por generaciones de trabajadores, artesanos, emprendedores y empresarios que han convertido a León en la capital nacional del calzado.

En este mismo contexto, recientemente Juan Carlos Cashat Usabiaga rindió protesta para un nuevo periodo al frente de la CICEG, refrendando una agenda enfocada en la defensa de la industria nacional, el fortalecimiento de la competitividad, la generación de negocios y la apertura de nuevos mercados para el calzado mexicano.

Para Alan Márquez, reconocer oficialmente el Día Nacional de la Industria del Calzado representa también un reconocimiento a este siglo de historia industrial que ha dado identidad, empleo y prosperidad a miles de familias guanajuatenses.

“No estamos hablando únicamente de una fecha conmemorativa. Estamos hablando de reconocer a una industria que durante cien años ha sido motor económico de León, orgullo de Guanajuato y referente nacional de trabajo, innovación y emprendimiento. Esta iniciativa busca rendir homenaje a quienes han construido esa historia y fortalecer el orgullo de las nuevas generaciones por una actividad que sigue siendo fundamental para nuestro estado”, afirmó.

Actualmente, Guanajuato concentra la mayor producción nacional de calzado y miles de unidades económicas vinculadas al sector, consolidando a León como el principal polo zapatero de México y uno de los más importantes de América Latina.

Asimismo, el legislador recordó que la industria zapatera representa una de las actividades económicas más importantes del país, generando miles de empleos directos e indirectos y fortaleciendo una amplia cadena de valor que incluye proveedores, curtidores, diseñadores, fabricantes, comerciantes, exportadores y empresas familiares.

La iniciativa también reconoce que el sector enfrenta desafíos importantes derivados de la competencia internacional, el contrabando, la piratería y la informalidad, por lo que resulta necesario impulsar acciones que fortalezcan su competitividad y permanencia.

Para el diputado leonés, declarar el Día Nacional de la Industria del Calzado permitirá visibilizar la aportación de miles de trabajadores, artesanos, emprendedores y empresarios que han convertido a León en la Capital del Calzado de México y en un referente nacional de innovación y manufactura.

“Reconocer a la industria del calzado es reconocer el esfuerzo de generaciones de guanajuatenses que han construido prosperidad con su trabajo. Es reconocer una actividad que forma parte de nuestra identidad y que sigue siendo fundamental para el desarrollo económico de León, de Guanajuato y de México”, concluyó.

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