Aguascalientes impulsa negocios más competitivos al facilitar el registro de marcas

Durante el primer semestre de 2026, 520 emprendedores y empresarios de Aguascalientes lograron registrar su marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), gracias al respaldo del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt).

Esaú Garza de Vega, titular de la dependencia, destacó que estos resultados son producto de las campañas que se impulsan para facilitar la protección de la identidad comercial de los negocios, mediante las cuales se ofrece hasta un 90 por ciento de descuento en el costo del trámite ante el IMPI.

Precisó que el costo total del trámite para las personas beneficiarias fue de solo 313 pesos y que el registro cuenta con una vigencia de 10 años en todo el territorio nacional.

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Subrayó que registrar una marca es un paso fundamental para cualquier negocio, ya que permite proteger su nombre, logotipo e identidad comercial, evita que terceros hagan uso de ellos sin autorización y brinda mayor confianza a clientes y consumidores.

Añadió que, con este apoyo, emprendedoras, emprendedores y empresarios cuentan con una herramienta que da valor a sus negocios, les permite diferenciarse en el mercado y fortalece sus oportunidades de crecimiento y posicionamiento.

Finalmente, invitó a las personas interesadas a acercarse a la Sedecyt, ubicada en el Complejo Ficotrece, Av. Manuel Gómez Morín s/n, Nave 55, Col. Ferronales, para que conozcan los programas de apoyo, certificaciones y capacitaciones que la dependencia tiene disponibles con el objetivo de fortalecer e impulsar el desarrollo del sector empresarial.

Para obtener mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 449 910 26 11, en un horario de atención de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.

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FGR