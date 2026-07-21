Martí Batres reporta un 98% de avance en el nuevo Hospital del ISSSTE en Tampico

El director general de la institución, Martí Batres Guadarrama, destacó la incorporación de tecnología de resonancia magnética en el recinto.

El nuevo Hospital General del ISSSTE en Tampico, Tamaulipas, está prácticamente listo para abrir sus puertas, con un avance del 98% en su construcción; esta unidad médica de vanguardia promete transformar la atención para miles de derechohabientes en la región, ofreciendo instalaciones modernas y personal especializado.

La nueva unidad contará con 150 camas censables, 35 consultorios para 18 especialidades médicas y cinco quirófanos; destaca la inclusión de un resonador magnético, equipo de alta tecnología poco común en hospitales de segundo nivel, que mejorará significativamente el diagnóstico y evitará traslados de pacientes a otros centros.

Este martes informé en la Conferencia matutina de la Presidenta @Claudiashein el avance de las siguientes obras hospitalarias del @ISSSTE_mx:



- Hospital General en 𝗧𝗮𝗺𝗽𝗶𝗰𝗼

- Hospital Regional de Alta Especialidad en 𝗢𝗮𝘅𝗮𝗰𝗮

- Hospital General en 𝗖𝗵𝗲𝘁𝘂𝗺𝗮𝗹

-… pic.twitter.com/ySqOhE6qZK — Martí Batres (@martibatres) July 21, 2026

ISSSTE contratará a 614 médicos especialistas

Para garantizar su operación plena desde el primer día, el ISSSTE contratará a 614 médicos especialistas exclusivamente para este hospital; esta cifra es una de las más altas contempladas en el programa nacional para fortalecer el personal médico, asegurando que el hospital funcione con plantillas completas.

Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), informó que el hospital de Tampico lidera el avance de las nuevas unidades médicas impulsadas por el gobierno federal; Batres detalló que el ISSSTE tiene previsto construir, rehabilitar o rescatar 20 hospitales en el país durante el actual sexenio, de los cuales cuatro ya han sido inaugurados.

Con la próxima apertura, el ISSSTE fortalecerá la atención médica para miles de derechohabientes del sur de Tamaulipas y la Región Huasteca; las nuevas instalaciones, mayor capacidad y servicios especializados mejorarán el acceso a una atención de calidad.

Las nuevas instalaciones administradas por el ISSSTE garantizarán la cobertura médica especializada en la franja del golfo. ı Foto: Especial.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, ha reconocido el respaldo del gobierno federal para consolidar un sistema de salud robusto en el estado; “Gracias al apoyo se ha avanzado tanto en el nuevo Hospital General de Ciudad Madero, que beneficiará a más de 500 mil personas, como en el nuevo Hospital Regional del ISSSTE en Tampico“, afirmó el mandatario, destacando la importancia de estas obras para garantizar atención médica oportuna y de calidad.

El proyecto de Tampico es uno de los nueve hospitales cuyo avance fue presentado recientemente, destacando por su cercanía a la conclusión; otros cuatro hospitales del ISSSTE ya fueron inaugurados en Acapulco, Tlajomulco, Torreón y Cuernavaca, mientras continúan obras en Oaxaca, Quintana Roo, Guerrero, Michoacán y la Ciudad de México.

Esta inversión en infraestructura de salud en el noreste del país forma parte de la estrategia federal para modernizar los servicios, ampliar la cobertura y responder al crecimiento de la demanda médica en los próximos años.

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JVR