ISSSTE moderniza quirófanos en CDMX; aumenta cirugías para derechohabientes

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Martí Batres Guadarrama, encabezó la entrega de la obra civil.

Pacientes del ISSSTE en la Ciudad de México y estados cercanos ahora tienen acceso a una atención quirúrgica mejorada. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha completado la renovación total de cinco quirófanos en su Centro de Cirugía Ambulatoria (CCA) al norte de la capital, lo que se traduce en un aumento significativo de procedimientos y una mejor calidad en el servicio.

Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE, celebró la culminación de estos trabajos, destacando el impacto positivo para los derechohabientes. Esta modernización ha permitido que, desde diciembre de 2025, se hayan realizado 2,650 cirugías, aliviando la lista de espera y ofreciendo soluciones médicas más rápidas.

Se realizaron cambios de piso e instalación de sistemas

La rehabilitación incluyó una transformación completa de los espacios. Se realizaron cambios de piso, instalación de sistemas de transferencia de pacientes, optimización de conexiones eléctricas y el restablecimiento de muros, asegurando que las salas de operaciones cumplan con las normativas actuales y operen con la máxima eficiencia.

“Estos quirófanos necesitaban una rehabilitación total porque no funcionaban todos y ya no se ajustaban a las normas. Ahora, los rehicimos completamente, lo cual nos da mucho gusto”, comentó Batres Guadarrama durante una visita de supervisión el pasado 10 de julio.

El Centro de Cirugía Ambulatoria no solo beneficia a los habitantes del norte de la Ciudad de México, sino que también atiende a pacientes provenientes de Veracruz, Oaxaca y el Estado de México, consolidándose como un punto clave para la atención regional.

El plan de redistribución de pacientes del ISSSTE canalizará los casos de menor complejidad a esta sede del norte de la Ciudad de México. ı Foto: Especial.

Además de los quirófanos renovados, el CCA cuenta con diez camas de recuperación y cinco consultorios especializados en ortopedia, oftalmología, ginecología, urología, cirugía general, entre otras. El director del ISSSTE enfatizó que el centro ahora es “moderno, especializado y cómodo para la derechohabiencia”.

Esta iniciativa forma parte del compromiso continuo del ISSSTE por fortalecer la infraestructura y los servicios médicos para los trabajadores del Estado y sus familias. La institución reafirma su visión de mejorar la calidad de vida de sus afiliados a través de instalaciones adecuadas y una atención oportuna.

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JVR