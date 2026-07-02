Realiza Hospital General del ISSSTE en Querétaro donaciones de córneas y tejido musculoesquelético

Sede del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

El Hospital General (HG) de Querétaro del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que encabeza el director general Martí Batres Guadarrama, logró con éxito dos donaciones de órganos en mayo y junio de este año, gracias a la decisión de los familiares de dos mujeres de 60 y 75 años, cuya generosidad ayudará a más personas a recuperar la salud.

El coordinador de Donación de Órganos y Tejidos con Fines de Trasplante de esta unidad de segundo nivel, Juan Arreola Luna, informó que gracias a la donación realizada en junio se obtuvieron dos córneas, que favorecieron a receptores en el Hospital Regional (HR) “Lic. Adolfo López Mateos” en la Ciudad de México; además de tejido musculoesquelético, el cual fue puesto a disposición del Banco de Tejidos, donde se le brinda el tratamiento adecuado para la distribución a los hospitales del Instituto.

“El tejido musculoesquelético se utiliza en cirugías como reconstrucción de huesos, accidentes o enfermedades, y también en procedimientos para reemplazar huesos perdidos, cirugías de columna, así como casos donde se necesita un aporte de hueso para la fijación de prótesis”, detalló.

En tanto, apuntó, en mayo se llevó a cabo otro procedimiento de donación de tejido musculoesquelético, acción que, para el hijo de la donadora de 60 años, Manuel Francisco Saldarriaga, refleja el carácter bondadoso de su familiar.

“Nuestra madre fue un extraordinario ser humano, ayudaba siempre que podía, le nacía del corazón, así era su esencia. Saber que aún podía seguir ayudando, es lo que nos motivó a hacer esta donación. Sus hijos, estamos convencidos que ella así lo hubiera deseado. Dio vida”, expresó.

El ISSSTE reconoce el gesto altruista de los familiares que en un momento tan difícil toman la decisión de donar órganos de un ser querido, a la vez que recuerda a quienes deseen ser donantes voluntarios, a registrarse ante el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra) https://www.gob.mx/cenatra.

En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el ISSSTE suma esfuerzos por concientizar a la población sobre la importancia de la donación, a efecto de brindar una segunda oportunidad de vida.

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FGR