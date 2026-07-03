Harfuch: Resultados positivos en seguridad de Michoacán no significan tarea terminada

Omar García Harfuch afirmó que los avances en seguridad en Michoacán obligan a reforzar, y no a reducir, las acciones contra la delincuencia organizada.

Aunque las operaciones en el estado de Michoacán han llevado a detenciones criminales relevantes, esto no significa que la tarea allí esté concluida, subrayó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

En el marco de la gira que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realiza este viernes en dicha entidad, el funcionario federal subrayó que la seguridad michoacana fue marcada como una prioridad desde el inicio del sexenio y por ello no se detendrá el despliegue para combatir las prácticas criminales que atañen a la población.

“Estos resultados no significan que la tarea esté terminada ni que hayan dejado de cometerse delitos; al contrario, la instrucción de la presidenta es redoblar esfuerzos. Combatir la corrupción en Michoacán es una prioridad para la presidenta de México, por ello las instituciones del Gabinete de Seguridad federal mantenemos una coordinación estrecha y permanente con el gobierno de Michoacán con el objetivo de detener a quienes generan violencia, proteger a la ciudadanía y garantizar que no haya impunidad”, dijo.

En el balance expuesto destacó que, desde el 1 de octubre de 2024 hasta el 15 de junio, se han detenido a más de mil 300 personas vinculadas a delitos de alto impacto. También se aseguraron mil 400 armas de fuego, más de 215 mil cartuchos y seis mil 600 cargadores. A esto se suman más de 35 toneladas de droga aseguradas.

Como parte de las operaciones de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, 30 laboratorios clandestinos y 12 áreas de concentración utilizadas para la producción de metanfetaminas fueron destruidas e inhabilitadas.

“Estos resultados representan una afectación directa a la capacidad operativa, logística y financiera de los grupos criminales que operan en la entidad, lo que significa menos capacidad para extorsionar, agredir, reclutar jóvenes, controlar territorios o afectar la vida productiva de Michoacán”, subrayó.

El secretario destacó que uno de los delitos que más afectan a la población es la extorsión contra productores de la entidad y por ello el Gabinete de Seguridad se enfocó en garantizar una mayor presencia territorial, inteligencia e investigación para detener a generadores de violencia y extorsionadores, particularmente contra productores de aguacate, limón, empaquetadores, comerciantes y empresarios.

Después de un balance de las detenciones más relevantes informadas en semanas anteriores, García Harfuch subrayó que la protección a Michoacán no sólo se realiza en tierra, sino también desde sus puertos, con acciones a cargo de la Secretaría de Marina, que fortaleció el blindaje en el puerto de Lázaro Cárdenas, considerado un punto estratégico para impedir el tráfico de drogas y afectar las rutas logísticas de la delincuencia organizada.

Recordó que recientemente, durante la inspección de un contenedor a bordo de un buque, personal de la Marina aseguró 137 kilogramos de cocaína, así como equipos de comunicación satelital, localización marítima y suministro estratégico. A estas acciones marítimas se suman las más de 70 toneladas de droga aseguradas en altamar.

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