En sexenio de Sheinbaum, más de 2 mil 800 detenidos por mes, refiere Omar García Harfuch

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, esta mañana en Palacio Nacional.

En promedio, durante el sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ha capturado a más de dos mil 800 personas vinculadas a delitos que atentan contra la seguridad de la población mexicana.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló durante la conferencia presidencial que de octubre de 2024 a mayo de 2026 se han detenido a 56 mil 134 personas.

Otros resultados de la estrategia de seguridad han sido dos mil 407 laboratorios clandestinos y áreas de concentración asegurados, así como 419.3 toneladas de drogas.

Puntualizó que con la Estrategia Nacional contra la Extorsión, del 6 de julio a 31 de mayo de 2026 se ha capturado a mil 468 extorsionadores en 24 entidades federativas.

Además, destacó que van más de 71 toneladas de cocaína aseguradas en altamar

En el último mes, destaca el operativo realizado en Cholula Puebla que llevó a la captura de Homero “N”; en Sinaloa, la de 11 personas entre las que se encontró un líder regional dedicados a la producción de drogas; en Quintana Roo y Campeche,

Al realizar un balance de los resultados de los operativos para atacar las principales células que generan violencia en el país, entre 2024 y 2026, destacó la captura de seis criminales de alto perfil, como Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el Jardinero. el Máximo, el Pichón el Güerito y el Flaquito

También resaltó el arresto de funcionarios públicos vínculados a la delincuencia en Morelos, derivado del operativo Enjambre.

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FGR