Homicidio doloso baja 46% durante gobierno de Claudia Sheinbaum, reporta SESNSP

El Gabinete de Seguridad destacó la baja en delitos de alto impacto y homicidios registrados en el país.

A 20 meses de iniciado el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el número de asesinatos ocurridos en el país ha disminuido 46 por ciento, de acuerdo con cifras presentadas por autoridades federales.

En el informe de la incidencia delictiva presentado durante la conferencia presidencial de este martes, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, informó que el promedio de homicidio doloso registrado entre septiembre de 2024 y mayo de 2026 pasó de 86.9 a 47.3 homicidios diarios, convirtiéndose este último mes en el nivel más bajo del sexenio.

Asimismo, mayo de 2026 representó el registro más bajo en este indicador durante los últimos 12 años, mientras que el periodo de los primeros cinco meses del año se ubicó como el menor de la última década.

Hasta ahora, ocho entidades federativas concentran 54 por ciento del total de asesinatos en México: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Morelos, Estado de México y Guerrero. Además, 28 de las 32 entidades federativas registraron una disminución en este delito.

Figueroa señaló que estos resultados reflejan la coordinación del Gabinete de Seguridad con los gobiernos estatales.

Al abordar el caso de Guerrero, la funcionaria destacó que entre octubre de 2024 y mayo de 2026 el promedio de homicidios diarios pasó de 6.6 a 2.9 casos.

Respecto a los delitos de alto impacto, la tendencia disminuyó 31 por ciento entre septiembre de 2024 y mayo de este año, al pasar de 636.6 a 437.7 registros diarios. En comparación con los últimos nueve años, la reducción estimada es de 53 por ciento.

El delito con mayor reducción fue el secuestro extorsivo, con una baja de 32.1 por ciento, seguido por el robo a transportista con violencia, que disminuyó 25.7 por ciento.