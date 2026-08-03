Profeco: 17.5% de establecimientos aún incumplen acuerdo de límite al precio del diésel

A tres meses de haberse firmado un acuerdo con la Federación para que el precio del litro de diésel no se comercialice por arriba de los 27 pesos en México, 17.5 por ciento de los establecimientos aún no han cumplido con tal convenio.

Por medio de una presentación proyectada durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en sustitución del mensaje que cada lunes ofrece el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, se expuso que el acuerdo ha sido cumplido por 82.5 por ciento de las estaciones de servicio y el precio promedio de este combustible se ubica en 27.13 pesos.

Información de este 3 de agosto. ı Foto: Captura de pantalla.

En cuanto al monitoreo de las remesadoras, Financiera para el Bienestar se mantuvo como la mejor opción para que los mexicanos en el extranjero envíen dinero a sus familias, al ofrecer el tipo de cambio más conveniente. Con esto, ya suma 51 semanas consecutivas en el mejor lugar.

Asimismo, se presentó la edición de Agosto de la Revista del Consumidor, en donde destacan los comparativos de precio y calidad de útiles escolares, con motivo del próximo inicio de clases.

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FGR