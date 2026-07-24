Gobierno lanza mapa para ubicar gasolineras con diésel caro en México

La estrategia técnica impulsada por el Gobierno Federal busca frenar las disparidades de precios que afectan al transporte de carga.

El Gobierno de México ha lanzado una herramienta digital crucial para los consumidores: un mapa interactivo que permite identificar de manera sencilla las estaciones de servicio que no cumplen con el Acuerdo Voluntario para la Estabilización del Precio del Diésel; esta iniciativa busca empoderar a la ciudadanía para que tome decisiones informadas y evite pagar precios excesivos por este combustible esencial.

Actualmente, 1,538 gasolineras a nivel nacional continúan vendiendo diésel a costos significativamente superiores a los establecidos en el acuerdo; con este mapa, los transportistas, agricultores y cualquier usuario de diésel puede consultar diariamente cuáles establecimientos se apegan al compromiso de ofrecer precios justos y cuáles no.

Van 8,603 estaciones de servicio que entran al pacto

La estrategia gubernamental ha logrado que 8,603 estaciones de servicio, lo que representa el 84% del sector, se sumen a este pacto voluntario; gracias a esta adhesión masiva, el precio nacional de referencia del diésel se mantiene por debajo de los $27.00 pesos por litro.

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En las zonas fronterizas del país, donde aplica una tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 8%, el precio se ha logrado mantener por debajo de los $25.39 pesos por litro; esta diferenciación busca apoyar la economía de las comunidades en estas regiones estratégicas.

El Gobierno de México extiende una invitación abierta a las estaciones que aún no se han sumado, para que se unan a este compromiso social; la meta es garantizar la estabilidad económica de las familias y sectores productivos que dependen del diésel, especialmente aquellos con menores recursos.

Consulta el mapa de gasolineras con diésel caro en México

La información del mapa se actualiza diariamente, asegurando que los usuarios siempre dispongan de datos precisos y al momento; para acceder a esta herramienta, los interesados pueden visitar directamente el enlace: https://seguimiento-precios.energia.gob.mx/precios-diesel.

El Gobierno de México puso en marcha la plataforma digital para transparentar los costos del combustible en todo el territorio nacional. ı Foto: Flickr teachernz

Esta medida se enmarca dentro de una serie de acciones coordinadas que el Gobierno Federal ha implementado para fortalecer la estabilidad de los precios del diésel; entre ellas destacan la aplicación de estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), la reducción de comisiones por el uso de medios de pago electrónicos, y el respaldo de Petróleos Mexicanos (Pemex) con combustibles a precios competitivos.

Adicionalmente, se han mejorado la logística de suministro y la seguridad tanto en las estaciones de servicio como en las carreteras, elementos clave para asegurar la distribución eficiente del combustible.

El Gobierno de México reafirma su compromiso de continuar con la vigilancia activa del mercado de los combustibles; el objetivo primordial es fomentar una competencia equitativa entre los proveedores y, sobre todo, proteger el bienestar económico de todas y todos los mexicanos frente a posibles abusos en los precios.

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JVR