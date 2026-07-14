El 20% de gasolineras sin cumplir pacto del diésel

EL ACUERDO para mantener el precio del diésel por debajo de los 27 pesos fue firmado por la Presidenta Sheinbaum junto con dueños de gasolineras el pasado 28 de abril.

Tras casi tres meses de que se firmó el acuerdo entre líderes gasolineros y el Gobierno federal para limitar el precio al diésel a 27 pesos por litro, dos de cada 10 establecimientos en el país continúan sin respetar dicho convenio.

“El 20 por ciento restante corresponde a estaciones de servicio que venden el diésel por encima de un margen razonable. Y nosotros vamos a continuar vigilando este mercado para garantizar una competencia justa”, sostuvo el procurador Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante Ruiz.

El funcionario explicó que 80 por ciento de los puntos que comercializan este combustible sí lo venden por debajo o igual a los 27 pesos, como se estableció a finales de abril y detalló que el 20 por ciento restante corresponde a estaciones de servicio que venden el diésel por encima del margen acordado, situación ante la que aseguró que el gobierno se mantendrá vigilante hasta garantizar su cumplimiento.

El procurador detalló que entre los ejemplos negativos de empresas que no cumplen con el acuerdo, se encuentra La Gas, en Cancún, Quintana Roo, que vende a 28 pesos con 48 centavos, el litro, “se siguen volando la barda”.

En otro punto, el funcionario destacó el último informe del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que en junio mostró que la inflación general alcanzó 3.37 por ciento, el nivel más bajo desde diciembre de 2020 y que, además, se inserta en una baja consecutiva observada en los últimos tres meses.

Sostuvo que dos de los puntos que más abonan a estas condiciones es la puesta en marcha del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), que garantiza que la canasta básica no exceda un costo de 910 pesos, así como la estrategia para contener el encarecimiento de los combustibles.

“En junio la inflación general se ubicó en 3.37 por ciento, su nivel más bajo desde diciembre de 2020, con lo que suma tres meses consecutivos a la baja. Como ven, en marzo estaba en 4.59 por ciento, abril bajó a 4.45, mayo bajó a 3.94 y en junio 3.37 por ciento. La Profeco participa en estos esfuerzos mediante el monitoreo permanente de precios de productos de primera necesidad y combustibles”, comentó.

Este domingo el Gobierno federal dio a conocer que pese a la implementación de este mecanismo que contempla apoyos como estímulos fiscales, reducción de comisiones, apoyo de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del reforzamiento de la logística de las cadenas de suministro y la seguridad de las estaciones de servicio, existen varias gasolineras que no se han adherido al acuerdo para la estabilización del precio de diésel.

Debido a ello, la Profeco junto con la Secretarías de Energía y Hacienda, Pemex, la guardia Nacional, entre otras, publicó un documento con más de 130 páginas donde se puede localizar cada uno de los más de 2 mil 600 establecimiento que no cumplen con el lineamiento.

Sostuvo que, la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene un compromiso con la economía nacional, pero también busca mantener la comunicación permanente y coordinada con el sector gasolinero, y es a través de la alianza referida que se ha estabilizado el precio del diésel por debajo de los 27 pesos por litro y de los 25.39 pesos en zonas fronterizas, por una aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en esa región.