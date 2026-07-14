Lanzan tarjeta de crédito del Dr. Simi

LA CADENA de Farmacias Similares y Stori lanzaron una tarjeta de crédito de marca compartida, dirigida a las personas que residen en México y que no tienen acceso al sistema financiero formal; además de un saldo, también brindarán educación financiera; en una primera etapa buscan colocar alrededor de 100 mil plásticos y hasta ahora ya han autorizado cinco mil. El crédito otorgado será desde los cinco mil hasta los 25 mil pesos.

“Estamos abriendo el acceso a la salud financiera con la posibilidad de tener crédito y en nuestro país no hay muchas posibilidades… No solamente es dar crédito, sino también vamos a estar educando a la gente, muchos mexicanos no tienen acceso al crédito, por toda la gran cantidad de datos e información y todo lo que se pide para tener el acceso a la tarjeta de crédito”, indicó Víctor González Herrera, presidente ejecutivo de Farmacias Similares.

50 días de plazo para pagar brinda la tarjeta de crédito

Añadió que será un proceso sencillo para obtener el crédito, sólo con un correo electrónico, datos personales y cinco minutos después cualquier persona puede tener una tarjeta del Dr. Simi.

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Los titulares de la tarjeta tendrán un descuento de 25 por ciento en su primera compra, 2.0 por ciento en las compras subsecuentes en todo el Mundo Simi y hasta 10 por ciento mensual en las compras en la farmacia, sólo si en el mes anterior el plástico se utilizó en otros establecimientos.

Por su parte, Marlene Garayzar, cofundadora y Chief Governance Officer de Stori, sostuvo que, la alianza entre ambas compañías tiene el objetivo de mejorar “la vida” de las personas.

“Al igual que la familia González, en Stori creemos firmemente que el acceso no debe ser un privilegio para unos cuantos, debe ser una realidad para todos y durante décadas el sistema financiero tradicional les cerró la puerta a millones de personas, diciendo que no son candidatos para tener crédito o simplemente no son candidatos para tener una oportunidad para progresar. Nosotros estamos aquí para cambiar esa regla”, puntualizó.

La tarjeta ya está disponible en la página web: www.storicard.com/farmacias-similares, no tendrá anualidad, y el saldo otorgado dependerá del perfil crediticio de cada persona.