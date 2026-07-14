Mercados americanos caen por tensiones entre Irán y Estados Unidos

Las principales bolsas de valores de América cerraron con pérdidas en la sesión de ayer por un menor apetito al riesgo ante el aumento de las tensiones en Irán; además, se registró un incremento en los precios del crudo y con ello se reactivaron las preocupaciones respecto al aumento de la inflación mundial.

“La nueva escalada (en el conflicto) entre Irán y Estados Unidos en el Golfo, que deterioró el apetito por riesgo de los inversores, impulsó los precios del petróleo y golpeó a las acciones del sector de semiconductores”, expresó la consultora Max Capital.

El Dato: El conflicto militar entre EU e Irán comenzó el 28 de febrero de este año. Ese día, Israel participó en la ofensiva coordinada contra diversos objetivos de la nación persa.

Los precios del petróleo se dispararon más de 9.0 por ciento, al cierre de la jornada, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que restablecerá el bloqueo naval contra Irán, lo que generó incertidumbre sobre los suministros energéticos que transitan por el estrecho de Ormuz.

De acuerdo con datos de Investing.com, los futuros del crudo Brent de septiembre se ubicaron al cierre de la jornada en 83.05 dólares por barril, un alza de 7.04 dólares o 9.26 por ciento frente a la sesión del viernes pasado; mientras que los futuros de agosto del West Texas Intermediate estadounidense finalizaron en 78 dólares por barril, o un incremento de 6.59 dólares por barril o 9.22 por ciento más.

72.48 dpb, costo del Brent dos días antes de la guerra EU-Irán

A su vez, la Mezcla Mexicana de Exportación cotizó en 73 dólares por barril, un incremento de 6.23 dólares por barril o de 9.33 por ciento respecto de la sesión del viernes cuando se ubicó en 66.77 dólares por barril, de acuerdo con información de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En México, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) o el índice accionario S&P/BMV IPC perdió 0.79 por ciento o 523.02 unidades para ubicarse en 65 mil 973.08 puntos, en un mercado atento, también, a los primeros reportes de la temporada de resultados corporativos del segundo trimestre. Las aerolíneas fueron las emisoras con mayores bajas en la jornada, tras el incremento del crudo en más de 9.0 por ciento. Los títulos de Volaris cayeron 6.10 por ciento, a 13.71 pesos. Fuera del índice, los papeles de Grupo Aeroméxico restaron 7.90 por ciento a 27.05 pesos.

El Dow Jones finalizó la jornada con una caída de 0.26 por ciento o 138.19 unidades para ubicarse en 52 mil 498.82 unidades; el S&P 500 tuvo una reducción de 0.79 por ciento o 59.55 puntos y finalizar en 7 mil 515.84 unidades. Mientras que el NASDAQ finalizó en 25 mil 873.18 unidades o una caída de 1.55 por ciento.

118.35 dólares por barril fue el precio más alto del crudo en marzo

El S&P/TSX de Canadá cayó 0.15 por ciento o 52.59 unidades, para situarse en 35 mil 252.72 unidades en comparación con la jornada del viernes; Bovespa de Brasil descendió 1.20 por ciento a 175 mil 739 puntos y el S&P Merval de Argentina disminuyó 1.37 por ciento o 44 mil 928.84 unidades, para quedar en 3 millones 235 mil 294.75 puntos.

El S&P CLX IPSA de Chile, también cayó 1.16 por ciento o 128.44 unidades para ubicarse en 10 mil 928.26 unidades, mientras que los mercados colombianos permanecieron cerrados por un feriado local; no obstante, el S&P Lima General de Perú fue el único que registró un alza de 0.71 por ciento y sumó 245.64 puntos para cerrar en 34 mil 836.62 unidades.

La caída de los mercados y el alza en el crudo tuvo origen luego de que las fuerzas militares de Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques con misiles y drones, Teherán atacó instalaciones estadounidenses en países aliados; además, el presidente Donald Trump dijo que restablecería el bloqueo naval contra la nación persa “de inmediato” y que cobraría 20 por ciento de toda la mercancía que fuera transportada por el estrecho de Ormuz.

“Además, se sumó el hecho de que el fin de semana pasado China anunció un bloqueo temporal de las exportaciones de helio y que las reservas estratégicas del crudo estadounidense cayeron, lo que ha inyectado una fuerte prima de riesgo en los mercados energéticos, llevando al petróleo WTI y Brent a registrar alzas superiores al 5.5 por ciento”, indicó Laura Torres, directora de inversiones en IMB Capital Quants.

Por su parte, el peso mexicano también registró una depreciación de 0.35 por ciento frente a la jornada del viernes, y cotizó en 17.53 pesos por billete verde, mientras que el índice del dólar estadounidense cerró con una ganancia de 0.36 por ciento, “impulsado por la demanda de refugio por parte de los inversores, a medida que las tensiones geopolíticas impulsaron el precio de la energía y elevaron las expectativas de mayores presiones inflacionarias en el corto plazo”, indicó en una evaluación el área de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Grupo Financiero Monex.

Los especialistas consideraron que el tipo de cambio en el overnight oscilaría entre los 17.48 y 17.57 pesos por dólar al considerar el nerviosismo entre los operadores de “posibles novedades geopolíticas” y también del reporte de inflación al consumidor en Estados Unidos que se realizará hoy.

“La moneda es presionada a la baja por el sentimiento global de aversión al riesgo, lo que ha elevado la demanda de los inversores por refugio en dólares”, destacó Monex Grupo Financiero, en una nota de análisis.