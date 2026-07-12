Gobierno publica lista de gasolineras que incumplen acuerdo de precio límite al diésel

Una lona colocada por Profeco en gasolineras que "se vuelan la barda" con los precios.

El Gobierno Federal publicó un documento con más de 130 páginas con las gasolineras de cada entidad federativa que no se han adherido al acuerdo para la estabilización del precio de diésel por debajo de los 27 pesos por litro.

Al respecto, señaló que las estaciones de servicio “no han realizado ningún esfuerzo en beneficio del pueblo de México” pese a que se han implementado mecanismos de apoyo como estímulos fiscales, la reducción de comisiones, el apoyo de Petróleos Mexicanos (Pemex), así como el reforzamiento de la logística de las cadenas de suministro y la seguridad.

“El Gobierno de México pone a disposición de la ciudadanía el listado de estaciones de servicio que no han realizado ningún esfuerzo en beneficio del pueblo de México y ofertan precios de diésel por encima de un margen razonablemente justo ”, indicó.

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Precio del diésel se estabilizó por debajo de los 27 pesos por litro. ı Foto: Flickr teachernz

Gobierno pide ‘compromiso en beneficio de México’

Sostuvo que la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene un compromiso con la economía nacional, pero también busca mantener la comunicación permanente y coordinada con el sector gasolinero, y es a través de la alianza referida que se ha estabilizado el precio del diésel por debajo de los 27 pesos por litro y de los 25.39 pesos en zonas fronterizas, por una aplicación del IVA en esa región.

“Esta alianza ha permitido operar con éxito la Estrategia para estabilizar el precio del Diésel en la República Mexicana, lo que ha generado beneficios directos para la población. La estrategia, que se mantiene vigente convoca a la participación voluntaria de las y los empresarios del sector junto con la acción directa de distintas entidades gubernamentales”, destacó el gobierno de México.

Precios de los combustibles mostrados en una gasolinera en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Añadió que, se mantiene la aplicación del estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS); así como la reducción de comisiones en pagos con tarjetas, vales y medios electrónicos, iniciativa conjunta con la Asociación de Bancos de México (ABM) y con la Asociación de Sociedades Emisoras de Vales (Aseval).

Así como el apoyo de Pemex con las “reducciones significativas” de estaciones de servicio al esquema de reparto local; de esa forma, se ha reducido el costo del transporte de combustibles de sus terminales de almacenamiento y despacho hacia las estaciones de servicio.

“Se refuerza continuamente la seguridad en estaciones de servicio y carreteras y se optimizan las cadenas logísticas de suministro de combustibles en todo el territorio nacional”, indicó.

Y exhortó a las estaciones de servicio a “que reflejen el mismo compromiso en beneficio de México” que ya han mostrado el 80 por ciento de establecimientos en todo el territorio nacional; además, advirtió que la vigilancia del mercado de combustibles continuará para que haya una competencia justa y se proteja el bienestar de las personas.

📰 Comunicado Nacional | El Gobierno de México informa sobre las estaciones de servicio que no se han

adherido al acuerdo para la estabilización del precio de diésel pic.twitter.com/FRJ4hjepTF — Petróleos Mexicanos (@Pemex) July 13, 2026

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cehr