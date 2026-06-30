Incumple 21% de gasolineras con límite a precios

MANTA colocada por la Profeco en Toluca, que alerta sobre la venta de gasolina por arriba del precio pactado, en abril.

A DOS MESES de que empresarios gasolineros acordaron con el Gobierno federal que el precio del diésel no rebase los 27 pesos por litro, 21 por ciento de los establecimientos dispensadores de combustibles a nivel nacional no cumple con el convenio que se firmó en la última semana de abril.

“Es un acuerdo voluntario, ya tenemos un 79 por ciento de cumplimiento de las estaciones que venden en menos de 27 pesos el litro”, indicó Iván Escalante Ruiz, titular de Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El funcionario sostuvo que conforme han transcurrido las semanas se ha observado una mejora al cumplimiento del acuerdo, ya que al inicio sólo había un 31.2 por ciento de establecimientos que sí se ajustaron al precio máximo, el cual se estableció como una de las medidas gubernamentales para contener el encarecimiento de combustibles y también de la canasta básica tras el conflicto de la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz.

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El Dato: En Guadalajara, Jalisco, la Profeco detecó a la estación Sta. Filomena que vende el litro en 23.59 pesos, así como gaseras regionales, por lo que les dio “una palomita”.

Escalante Ruiz destacó que el precio promedio, con corte hasta el 26 de junio, se ubicó en 27.10 pesos y poco a poco se avanza al objetivo de los 27 pesos por litro, sostuvo que, así como hay establecimiento que tienen costos justos, también hay algunos que “se siguen volando la barda”.

“Identificamos esta estación Pemex Servicio Los Patos, en Chimalhuacán, Estado de México, que está dando el litro de diésel en 26.95 pesos y en ningún caso el margen de ganancia es superior a 1.51 pesos por cada litro de diésel, le vamos a poner una palomita”, indicó.

No obstante, subrayó que también una estación de Pemex Puerto Vallarta, Jalisco ofrece el litro en 28.78 pesos por litro con un margen de ganancia de 3.04 pesos, o una Mobil en Ecatepec, también con una ganancia de 3.10 pesos, “les vamos a poner un tache”.

Agregó, que el precio promedio de la gasolina regular en todo el país se encuentra en 23.69 pesos por litro, también para este producto se tiene un acuerdo para no rebasar los 24 pesos por litro.