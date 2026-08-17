SICT invertirá 1.33 billones de pesos en obras clave para 2025-2030

Proyectos carreteros y ferroviarios forman parte de las prioridades de inversión pública anunciadas para el periodo 2025-2030.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), destina una inversión pública histórica de 1.33 billones de pesos para el periodo 2025 -2030.

Al participar en el evento “Diálogo con Ingenieros”, organizado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), el titular de la SICT, Jesús Esteva Medina, destacó que las obras que se llevarán a cabo generarán 3 millones 986 mil 382 empleos directos e indirectos.

Jesús Esteva Medina, titular de la SICT, encabeza la presentación del plan de infraestructura ante el Colegio de Ingenieros Civiles de México ı Foto: SICT

Durante su ponencia “Infraestructura para el Desarrollo de México”, Esteva Medina detalló que en 2026 se contempla una inversión de 135 mil 192 mdp en infraestructura carretera, educativa y deportiva.

Asimismo, indicó que para proyectos ferroviarios de transporte de carga y de pasajeros se destinaran 104 mil mdp; las obras estarán a cargo de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) y de la DEFENSA.

El funcionario subrayó que, entre octubre de 2024 y agosto de 2026, se han realizado 294 giras de trabajo por todo el país, algunas encabezadas por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Jesús Esteva Medina, titular de la SICT, encabeza la presentación del plan de infraestructura ante el Colegio de Ingenieros Civiles de México. ı Foto: SICT

Indicó que, de 2025 a lo que va de 2026, se han recorrido alrededor de 32 mil kilómetros por carretera, lo que ha permitido conocer de primera mano el estado de la infraestructura vial, para atender oportunamente las problemáticas.

“Esta cercanía con la población nos permite entender las necesidades reales, realizar ajustes y definir con claridad el rumbo de los proyectos estratégicos que estamos impulsando”, afirmó Esteva Medina.

En materia aeroportuaria, destacó el trabajo de los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), organismo dependiente de la SICT, el cual puso en operación tres nuevos radares.

Representantes de la SICT reconocen la trayectoria profesional del doctor Luis Esteva Maraboto durante el "Diálogo con Ingenieros" ı Foto: SICT

Estos se ubican en Querétaro, Oaxaca y Puerto Vallarta y son capaces de detectar aeronaves incluso cuando tienen apagado el transponder; además, trabajan en la incorporación de nuevos radares meteorológicos para fortalecer la seguridad aérea.

Respecto al desarrollo carretero, informó que la actual administración proyecta la modernización y construcción de 5 mil 483 kilómetros de carreteras troncales y, en cuanto a los Ejes Prioritarios, detalló que dos ya fueron concluidos, siete están en proceso y uno más iniciará próximamente.

Integrantes del CICM escuchan los avances y proyecciones de inversión pública presentados por las autoridades de transporte. ı Foto: SICT

El titular de la SICT también resaltó que el Gobierno de México construirá y rehabilitará 619 puentes, con una longitud acumulada de 160 kilómetros, equivalente a casi dos veces la extensión del Periférico de la Ciudad de México.

Finalmente, durante el encuentro se hizo un reconocimiento al doctor en Ingeniería Civil, Luis Esteva Maraboto, investigador emérito por el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1994, por su destacada trayectoria y aportaciones al sector.

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