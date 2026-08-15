Inicia obra en septiembre

Sheinbaum y Delfina Gómez anuncian construcción de nuevo centro de cuidado infantil en Tlalnepantla

Tlalnepantla albergará nuevo CECI del IMSS para 150 niños; el proyecto del Plan Oriente prioriza infraestructura propia, videovigilancia y atención pedagógica

Claudia Sheinbaum Pardo y Delfina Gómez Álvarez coordinan la implementación del nuevo modelo de atención infantil en el Estado de México.
Claudia Sheinbaum Pardo y Delfina Gómez Álvarez coordinan la implementación del nuevo modelo de atención infantil en el Estado de México. Foto: Presidencia / Gobierno Edomex
Por:
La Razón Online

La construcción de un nuevo Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del IMSS comenzará en septiembre en Tlalnepantla, como parte del Plan Oriente. El espacio tendrá capacidad para 150 niñas y niños, desde los 43 días de nacidos hasta los cuatro años de edad, y estará ubicado en el Parque Recreativo “El Rosario”, en Lagos de Tlalnepantla.

El proyecto forma parte del nuevo modelo de cuidado infantil promovido por el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en coordinación con el Gobierno de Delfina Gómez Álvarez, que contempla instalaciones diseñadas específicamente para garantizar la seguridad, el bienestar y el desarrollo de niñas y niños durante sus primeros años de vida.

Las mandatarias Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez impulsan la creación de mil centros de cuidado a nivel nacional.
Las mandatarias Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez impulsan la creación de mil centros de cuidado a nivel nacional. ı Foto: Presidencia / Gobierno Edomex

Los CECI incorporan videovigilancia, sistemas contra incendios, alimentación equilibrada y atención pedagógica, además de espacios adecuados para las distintas etapas del desarrollo infantil. Con este modelo también se busca apoyar a las familias y facilitar que madres y padres puedan trabajar mientras sus hijas e hijos reciben atención especializada.

TE RECOMENDAMOS:
Imagen compuesta ilustrativa de una bandera de Morena frente al Congreso de la Ciudad de México.
Rechazan “intentos de injerencia”

Coordinadores de Morena en Congresos locales cierran filas en defensa de la soberanía nacional

A diferencia del modelo anterior, estos centros no operarán en casas o inmuebles adaptados, sino que serán construidos específicamente para brindar servicios de cuidado y educación durante la primera infancia, con diseños que podrán ajustarse a las condiciones y necesidades de cada región.

La gobernadora Delfina Gómez encabeza la estrategia integral de bienestar para las familias de la entidad.
La gobernadora Delfina Gómez encabeza la estrategia integral de bienestar para las familias de la entidad. ı Foto: Presidencia / Gobierno Edomex

En el Estado de México, el Plan Oriente contempla la construcción de un centro en cada uno de los municipios que integran esta estrategia: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Valle de Chalco, La Paz, Chicoloapan, Texcoco, Chalco y Tlalnepantla.

A nivel nacional, se prevé la construcción de mil CECI durante el sexenio, con la meta de generar 500 mil espacios para niñas y niños en todo el país.

am

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Dos policías de Acapulco fueron detenidos por homicidio calificado.
En contra de Carlos 'N'

Detienen a dos policías municipales de Acapulco, Guerrero, por homicidio calificado


Google Reviews