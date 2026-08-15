Sheinbaum y Delfina Gómez anuncian construcción de nuevo centro de cuidado infantil en Tlalnepantla

Claudia Sheinbaum Pardo y Delfina Gómez Álvarez coordinan la implementación del nuevo modelo de atención infantil en el Estado de México.

La construcción de un nuevo Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del IMSS comenzará en septiembre en Tlalnepantla, como parte del Plan Oriente. El espacio tendrá capacidad para 150 niñas y niños, desde los 43 días de nacidos hasta los cuatro años de edad, y estará ubicado en el Parque Recreativo “El Rosario”, en Lagos de Tlalnepantla.

El proyecto forma parte del nuevo modelo de cuidado infantil promovido por el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en coordinación con el Gobierno de Delfina Gómez Álvarez, que contempla instalaciones diseñadas específicamente para garantizar la seguridad, el bienestar y el desarrollo de niñas y niños durante sus primeros años de vida.

Las mandatarias Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez impulsan la creación de mil centros de cuidado a nivel nacional. ı Foto: Presidencia / Gobierno Edomex

Los CECI incorporan videovigilancia, sistemas contra incendios, alimentación equilibrada y atención pedagógica, además de espacios adecuados para las distintas etapas del desarrollo infantil. Con este modelo también se busca apoyar a las familias y facilitar que madres y padres puedan trabajar mientras sus hijas e hijos reciben atención especializada.

A diferencia del modelo anterior, estos centros no operarán en casas o inmuebles adaptados, sino que serán construidos específicamente para brindar servicios de cuidado y educación durante la primera infancia, con diseños que podrán ajustarse a las condiciones y necesidades de cada región.

La gobernadora Delfina Gómez encabeza la estrategia integral de bienestar para las familias de la entidad. ı Foto: Presidencia / Gobierno Edomex

En el Estado de México, el Plan Oriente contempla la construcción de un centro en cada uno de los municipios que integran esta estrategia: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Valle de Chalco, La Paz, Chicoloapan, Texcoco, Chalco y Tlalnepantla.

A nivel nacional, se prevé la construcción de mil CECI durante el sexenio, con la meta de generar 500 mil espacios para niñas y niños en todo el país.

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