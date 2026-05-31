Miles de mexiquenses se congregan en plaza de Tlalnepantla para escuchar mensaje de Sheinbaum

Miles se congregan en plaza de ayuntamiento de Tlalnepantla, Estado de México, para escuchar transmisión de mensaje de Claudia Sheinbaum.

Miles de mexiquenses se congregan este domingo en la plaza principal del Ayuntamiento de Tlalnepantla para escuchar la transmisión del mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum, que dirige a todas y todos los mexicanos desde la Ciudad de México.

Este domingo, la plaza pública de Tlalnepantla fue la elegida por el Gobierno del Estado de México para albergar la transmisión del mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la misma, se instaló un templete, desde el cual, ante los miles de presentes, la gobernadora del estado, Delfina Gómez, también dio un mensaje en apoyo a la mandataria federal.

Las y los mexiquenses respondieron al llamado de nuestra querida Presidenta @Claudiashein.

¡Desde #Tlalnepantla todo nuestro amor y respaldo a la Presidenta!#ClaudiaDaResultados #EdoMéxContigoPresidenta pic.twitter.com/PlDx2NrKWR — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) May 31, 2026

Durante su intervención, Gómez Álvarez agradeció a la mandataria federal por los apoyos y programas sociales en beneficio de las y los mexicanos y las y los mexiquenses. Destacó que estos demuestran “la visión humanista de nuestra querida presidenta, por eso decimos ‘gracias’”.

“Enviamos desde aquí, desde Tlalnepantla, todo nuestro cariño, respaldo y agradecimiento, porque sabemos que ella no está sola en la defensa de nuestra patria y de nuestra soberanía. No está sola, presidenta, tiene el cariño y respaldo de los mexiquenses”, dijo la gobernadora.

#ENVIVO | Honestidad, Resultados, Amor al Pueblo y a la Patria. Rendición de cuentas a dos años del triunfo, desde #Tlalnepantla. https://t.co/LBI9PutNGS — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) May 31, 2026

Mientras que, a las y los mexiquenses que acudieron a la plaza a escuchar el mensaje de Sheinbaum, Delfina Gómez dijo: “Estimados mexiquenses, gracias por su gran respuesta para escuchar juntos y juntas a nuestra querida presidenta, en su mensaje que es un acto de honestidad, de amor al pueblo y a la patria”.

Músicos y artistas reciben a los miles de asistentes que se congregaron en la plaza pública de Tlalnepantla, este domingo, quienes esperan el inicio del mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Este día, la mandataria federal da un mensaje en conmemoración por los dos años del triunfo del Segundo Piso de la Transformación, en el que también expondrá los logros alcanzados durante su primer año y medio de gobierno.

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