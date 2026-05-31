Riña en penal de Aguaruto, en Culiacán, deja varios muertos y heridos, informa SSP Sinaloa

Una riña al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa, dejó varios reclusos muertos y heridos, cuya cifra se desconoce hasta el momento, si bien la situación está controlada, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP).

A través de un mensaje en redes sociales, la SSP informó que la riña se registró este domingo, y que la misma dejó “personas privadas de la libertad heridas y fallecidas”, aunque no precisó el número de cuántas resultaron afectadas por este episodio.

Por otro lado, la SSP detalló que “la situación se encuentra controlada”.

Lo anterior debido a que, informó, cuando se tomó conocimiento de los hechos, elementos de seguridad llevaron a cabo labores para contener la situación, además de que se desplegó un operativo con elementos estatales y federales al exterior del penal.

“De manera inmediata, personal de custodia, con apoyo de elementos de la Policía Estatal Preventiva, así como de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano en el exterior del inmueble, controló el módulo involucrado y permanece en el área para garantizar la seguridad de la población penitenciaria”, se lee en el mensaje de la SSP.

Aspecto del penal de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa. ı Foto: El Sol de Sinaloa

En continuación con las acciones para contener la situación, la SSP informó que se cancelan las visitas durante el resto de este domingo, además de que dio aviso a la Fiscalía General del Estado con el objetivo de avanzar en las investigaciones.

“Como medida preventiva y de seguridad para las familias, las visitas quedan suspendidas durante el día de hoy”, escribió la SSP.

🔴Riña en el penal de Aguaruto deja lesionados y fallecidos, informa @sspsinaloa1, sin precisar aún el número de víctimas.



Autoridades estatales, Guardia Nacional y Ejército Mexicano mantienen vigilancia en la zona.



📹@noroestemxpic.twitter.com/dVKFptxdbg — Azucena Uresti (@azucenau) May 31, 2026

“Asimismo, las autoridades del centro penitenciario dieron aviso de manera inmediata a la Fiscalía General del Estado, a fin de que realice las investigaciones correspondientes”, concluyó la dependencia.

Se espera que en las próximas horas se brinde más información sobre el número de víctimas, así como posibles acciones legales por estos hechos.

#SSPSinaloa informa que, este 31 de mayo de 2026, se suscitó una riña al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto, en la ciudad de Culiacán. Actualmente, la situación se encuentra controlada; sin embargo, se tiene conocimiento de que hay personas privadas de la libertad… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) May 31, 2026

Los hechos ocurren tan solo una semana después de un evento similar en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón, Sonora, donde se registró una riña que dejó dos muertos y siete heridos.

Por estos hechos, la Fiscalía de Sonora informó que tomará acciones legales contra cuatro personas, a quienes identificó como las probables responsables de iniciar el conflicto.

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