Realizan bloqueos y queman vehículos en Zitácuaro, Michoacán; caen 5 del CJNG

Zitácuaro, Michoacán, se convirtió en el centro de atención este sábado, debido a que se registraron bloqueos y quema de vehículos tras un operativo de las fuerzas federales en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, los elementos de seguridad lograron la detención de al menos 5 del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes realizaron disparos contra los uniformados.

Las fuerzas federales realizaban labores de vigilancia en el poblado de Aputzio de Juárez, en el Estado de México, cuando fueron atacados a balazos, con fusiles de alto poder.

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Para intentar obstaculizar el avance de los refuerzos militares y facilitar el escape de otros líderes, los civiles armados obligaban a conductores de camiones y de vehículos del transporte público a atravesar las unidades, mismas a las que se les prendió fuego.

Al menos seis rutas clave, incluyendo las salidas hacia Morelia, Toluca, Ocampo y Loma Larga resultaron afectadas por los bloqueos y la quema de vehículos.

#Hoy: Detención de miembros del Cartel #Jalisco Nueva Generación en Aputzio, Zitácuaro #Michoacan derivó en bloqueos e incendios en ese municipio.

Ésta tarde, Ayuntamiento informó que vías fueron reabiertas.pic.twitter.com/MUb3POL9TIpic.twitter.com/NHJDSVqACc — Doris Gomora (@DorisGomora) May 31, 2026

Además, presuntos criminales lanzaron artefactos para incendiar una tienda de conveniencia, ubicada en la colonia La Joya, lo que provocó que los bomberos locales se movilizaran bajo máxima tensión.

Reconocen apoyo de fuerzas federales

Posteriormente, elementos de la Guardia Civil, la policía municipal y corporaciones federales lograron recuperar el orden en Zitácuaro, Michoacán. Se logró liberar las vías de comunicación y restablecer el libre tránsito.

Ante los hechos violentos, el presidente municipal de Zitácuaro, Antonio Ixtláhuac, lamentó las severas afectaciones económicas para los comercios y productores de la región y llamó a mantener el orden.

“Zitácuaro seguirá avanzando. Nada ni nadie debe detener el esfuerzo de miles de familias que todos los días trabajan por construir un mejor municipio”, dijo Antonio Ixtláhuac.

Por último, reconoció el respaldo del Gobierno de México, del Gobierno de Michoacán y de las corporaciones de seguridad y auxilio de los tres órdenes de gobierno para restablecer la circulación y garantizar el libre tránsito.

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JVR