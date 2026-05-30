Ataque armado en Salamanca, Guanajuato, deja al menos 4 muertos y 3 heridos; abren investigación

Un ataque armado en el centro de Salamanca, Guanajuato, dejó al menos cuatro personas muertas, tres heridas y una más privada de su libertad, hechos que ya investigan las autoridades locales.
A través de un comunicado, el ayuntamiento de Salamanca informó que tomó conocimiento de un “reporte por detonaciones de arma de fuego” en el centro del citado municipio, particularmente en las calles Mariano Abasolo y Río Bravo.
Por este reporte, informó el ayuntamiento, elementos de seguridad acudieron al lugar de los hechos para atender la situación.
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De acuerdo con lo informado por el comunicado, resultado de este ataque armado en el lugar se encontraron cuatro personas sin vida y otras tres heridas, las cuales fueron trasladadas a hospitales para recibir la atención médica pertinente.
En el mismo sentido, el ayuntamiento de Salamanca informó que se tomó conocimiento de “la privación de la libertad de una persona durante los hechos registrados en el lugar, hecho que ya está siendo investigado”.
El gobierno de Salamanca informó que, por este ataque armado, se desplegó un “operativo coordinado con corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno”. Destacó que el objetivo es “fortalecer las acciones de vigilancia y coadyuvar en la localización de los probables responsables”.
En el mismo sentido, destacó que mantiene comunicación permanente con la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.
“...determinar las circunstancias de los hechos e informar oficialmente sobre los avances de la indagatoria, coadyuvando en las acciones que permitan su esclarecimiento”, se lee en el comunicado del ayuntamiento.
El gobierno de Salamanca reiteró su compromiso de “actuar con responsabilidad, coordinación y apego a la legalidad para contribuir al esclarecimiento de los hechos y fortalecer la seguridad de la ciudadanía”.
Ni la Fiscalía estatal ni el Gobierno del estado han emitido alguna comunicación de manera independiente. Se espera que en las próximas horas se brinde más información respecto de este ataque armado.
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