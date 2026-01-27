Reprueba el Gobierno masacre en Salamanca

Luego de que 11 personas fueron asesinadas el domingo en un campo de futbol en la comunidad de Loma de Flores, municipio de Salamanca, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, reprobó el ataque y dijo que lo ocurrido es un “hecho inaceptable que lastima profundamente a las familias guanajuatenses”.

Agregó que, tras lo ocurrido, de manera inmediata se activó un operativo conjunto con el municipio, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y fuerzas federales para atender a las víctimas, asegurar la zona y avanzar con determinación en la investigación.

“La seguridad en la región ha sido reforzada. El Estado actuará con firmeza para proteger a las familias, recuperar la tranquilidad de la comunidad y dar con los responsables”, señaló la mandataria.

El Dato: ENTRE LAS VÍCTIMAS mortales está Carlos Moreno, originario de la comunidad de San José Temascatío, músico e integrante de la agrupación Reencuentro Norteño.

El domingo, un comando que viajaba en tres camionetas llegó al campo deportivo, abrió fuego a mansalva y mató a 11 personas y causó heridas a 12 más, al menos cuatro de las cuales se encuentran en condición de gravedad.

De manera extraoficial, se mencionó que cinco de las víctimas mortales pertenecían a una empresa de seguridad privada. Asimismo, trascendió que los autores de la masacre, que lanzaron más de 100 disparos en el lugar, son operadores de José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, líder del Cártel Santa Rosa de Lima.

Al referirse al caso, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su Gobierno colaborará para capturar a quienes perpetraron el homicidio múltiple.

4 personas heridas se mantienen en condiciones de gravedad

Aunque la mandataria federal comentó que por ahora la indagatoria está en manos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, señaló que la Federación cooperará a través del Gabinete de Seguridad para encontrar a los responsables de estos hechos.

Asimismo, el presidente municipal morenista de Salamanca, César Prieto Gallardo, pidió ayuda a los gobiernos estatal y federal ante la ola creciente de violencia en su municipio, al asegurar que “hay grupos criminales tratando de someter a la autoridad”.

“Salamanca es una ciudad que le ha dado mucho al país, somos una palanca de desarrollo. Hoy estamos pasando por un momento grave, una grave descomposición social. Lamentablemente hay grupos criminales tratando de someter a la autoridad, pero no lo van a lograr”, manifestó Prieto Gallardo.

Por separado, el secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, sostuvo que la Fiscalía General del Estado tiene ya avanzadas las investigaciones para dar con el paradero de los responsables.

Agregó que, por instrucciones de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, se reunieron en Salamanca las autoridades estatales y federales para refrendar el apoyo al municipio tras los hechos de violencia.

“Quiero señalar que, por instrucciones de la gobernadora, estamos reunidos en Salamanca, refrendando todo el apoyo y compromiso a su presidente municipal, a este importante municipio; quiero decirles que estamos acompañando desde el día de ayer a los familiares de las víctimas, estamos mandando un mensaje importante de que esto no puede quedar impune”, refirió el funcionario.

Al finalizar el encuentro, las autoridades federales, estatales y municipales acordaron establecer una mesa permanente de coordinación en seguridad, así como reforzar los operativos en la zona sureste de la entidad.

En entrevista con La Razón, Fernanda Martínez Arriaga, exregidora del municipio de Irapuato, mencionó que lo que pasó en Salamanca fue un “calentamiento de plaza”, que son ataques hechos por grupos criminales para llamar la atención de las autoridades de seguridad.

“El calentamiento de plaza es cuando el grupo armado que se encargó de hacer la masacre ya no estaba de acuerdo con las autoridades vigentes tanto municipales como estatales y federales; entonces, calientan la plaza y tienen que mover a las autoridades encargadas de la logística de seguridad, para ponerse de acuerdo con los nuevos que vengan, eso siempre lo han hecho los cárteles para calentar las plazas; antes era en menor cantidad de muertos, un muerto y ya; ahorita, la verdad es que la maldad ha aumentado”, estimó la exfuncionaria.

Agregó que la mayoría de los presidentes municipales de Guanajuato están “a merced del crimen organizado” y no tienen la fuerza suficiente para combatirlos, pues no cuentan con los recursos presupuestarios para fortalecer a las policías municipales.

“No se analizan los presupuestos municipales adecuadamente, un municipio manda nada más la propuesta de su presupuesto anual a cámaras, obviamente los alcaldes que están completamente a merced del crimen organizado y no tienen la fuerza de fuego para combatirlos adecuadamente, mandan las propuestas pensando que se necesita dinero para turismo, a cultura o educación, cuando no es así; necesitas mantener una institución, una fuerza policial adecuada con una estrategia real”, dijo.

Agregó que la mayoría de los municipios de Guanajuato tienen un déficit de policías y, por ejemplo, en el caso de Irapuato, faltan 268 agentes para poder estar completos.

Además, sostuvo, hay una “crisis de reclutamiento”, debido al miedo de ser policía, aunado a las carencias laborales con las que se enfrentan.

“Hay una crisis de reclutamiento (de policías) también y es porque simplemente, si están matando a los policías, quién se va a animar a ser policía; además, no hay un aumento real del sueldo neto, no hay un aumento real”, finalizó la exfuncionaria municipal.