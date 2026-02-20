Capturan al autor de masacre de Salamanca que dejó 11 fallecidos

RESGUARDO de la escena del homicidio múltiple, el 25 de enero en Salamanca.

La Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato dio a conocer que detuvo a Moisés Soto Bermúdez, líder del grupo delictivo Los Marros, asociado al Cártel Santa Rosa de Lima, a quien identifica como el autor material del ataque armado perpetrado el pasado 25 de enero en un campo de futbol en la comunidad de Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, Guanajuato, en el que perdieron la vida 11 personas y 12 resultaron heridas.

En un comunicado, las autoridades informaron ayer que, junto al autor material, también fueron detenidos dos cómplices suyos, en un operativo realizado la tarde-noche del miércoles en la comunidad Cerrito de las Yerbas, en el municipio de Villagrán, en el cual participaron integrantes del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, Fiscalía General del Estado (FGE), Fiscalía General de la República (FGR), Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato.

El Dato: EN EL CAMPO de futbol donde tuvo lugar el homicidio múltiple el 25 de enero se localizaron más de 100 casquillos percutidos; los agresores llegaron en tres camionetas.

Con estas tres nuevas detenciones suman seis las personas aprehendidas por estos hechos, ya que el pasado 28 de enero se informó sobre la captura de tres personas, aunque no se mencionaron sus nombres ni el lugar en el que fueron detenidas, pues las autoridades argumentaron que “con el fin de no poner en riesgo las investigaciones ni vulnerar el debido proceso”, no se podían dar más detalles.

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato señaló que las nuevas detenciones fueron producto de una acción estratégica coordinada, derivada de tareas de inteligencia e investigación, la cual se ejecutó sin realizar un solo disparo.

Tras las operaciones conjuntas se logró la detención de Moisés “N”, identificado como presunto líder de una célula con operaciones en los municipios de Salamanca, Irapuato, Celaya y localidades aledañas. De acuerdo con las investigaciones, esta persona sería el probable autor material del ataque armado en la comunidad Loma de Flores.

En el lugar, en el que también se aseguraron armas, droga y equipo táctico, se detuvo a Jorge Gabriel “N” y a Margarita “N”, ambos señalados de presuntamente facilitar la logística del ataque y la huida del grupo de criminales.

Se indicó que las personas detenidas, junto con las armas, droga y equipo táctico, fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

El secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, agregó que, paralelamente, el trabajo de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato permitió obtener siete órdenes de aprehensión más para personas relacionadas con estos hechos.

“Vamos a seguir trabajando, en estrecha coordinación con las autoridades federales, para que las víctimas y sus familiares reciban justicia. Este compromiso es con todas las personas que han sido víctimas de algún delito: En el Gobierno de la Gente no hay lugar para la impunidad”, subrayó.

El pasado 25 de enero, cerca de las 17:20 horas, hombres armados arribaron en dos camionetas al complejo deportivo donde se desarrollaba un partido de futbol amateur y al menos cuatro sujetos descendieron de los vehículos para abrir fuego a mansalva contra las personas presentes en el lugar.

5 de las personas asesinadas pertenecían a una empresa de seguridad privada

El ayuntamiento de Salamanca refirió que, como resultado de estos hechos, se dio el fallecimiento de 11 personas, de las cuales 10 perdieron la vida en el lugar y una más mientras recibía atención médica en un centro hospitalario”. Además, 12 personas resultaron lesionadas por impactos de arma de fuego.

Medios locales reportaron en su momento que en el sitio fueron localizados más de 100 casquillos percutidos, lo que evidenció la magnitud del ataque. Además, vecinos de la zona señalaron que las detonaciones se escucharon incluso en el municipio de Irapuato, el cual colinda con la comunidad Loma de Flores.