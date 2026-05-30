Reaparece Marco Antonio Almanza, exmando policial de Sinaloa, tras supuesta entrega a EU | VIDEO

Marco Antonio Almanza reapareció en un video, en donde acusó que fue objeto de "mucha desacreditación" por parte de la prensa.

Marco Antonio Almanza, exdirector de la Policía de Investigación de Sinaloa, reapareció en un video publicado en sus redes sociales, un día después de que se reportara en la prensa nacional que se había entregado a las autoridades de Estados Unidos.

En un video que se difundió en redes sociales, aparece Almanza Avilés en el Jardín Botánico de Culiacán, Sinaloa, con ropa de ejercicio. El exmando policial saluda a la audiencia con un “¡Feliz sábado!”, lo que indica que el video fue grabado este mismo día.

En la grabación, Marco Antonio Almanza asegura que se mantiene “firme” en las declaraciones que dio días atrás ante la prensa, esta misma semana, en las cuales aseguró que no había motivo para entregarse a las autoridades estadounidenses.

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“El martes rendí declaraciones ante los medios de comunicación, en las cuales sigo firme”, dice Almanza Avilés en el video que circuló por redes sociales.

Ese día, al salir de la sede estatal de la Fiscalía General de la República (FGR), a donde fue citado a rendir entrevista al igual que los otros nueve funcionarios involucrados en la acusación, afirmó:

“Yo no tengo por qué irme a entregar. Yo los invito a que investiguen bien. Pertenecía a una institución y todo el tiempo mi trabajo lo hice con rectitud, todo el tiempo apegado a la legalidad”.

▶️ #ÚLTIMAHORA | "Si hay que ir a Estados Unidos a declarar, vamos y aclaramos": Marco Antonio Almanza aseguró que actuó con rectitud; además, Rubén Rocha Moya informó que compareció hoy ante la FGR.



📺 #TelediarioVespertino con @Hugo_Ornelas y @AryanaBenavides ⭐ pic.twitter.com/wulwh0CPBY — Telediario Guadalajara (@TelediarioGDL) May 26, 2026

Lo anterior en referencia a las acusaciones que Estados Unidos hizo en contra de él y otros funcionarios en Sinaloa por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Por otro lado, en su video difundido este sábado, Marco Antonio Almanza acusó que, ante los desmentidos reportes de que se había entregado a autoridades de Estados Unidos, fue objeto de “mucha desacreditación” por parte de los medios de comunicación.

Acusó que no está “de acuerdo” con estas declaraciones y pidió a la prensa “que digan la verdad”.

🚨#Ahora | Marco Antonio Almanza Avilés rechazó haberse entregado a las autoridades de Estados Unidos.



Desde Culiacán, el exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa aseguró que sigue “firme” en su decisión de no presentarse ante la justicia estadounidense, donde enfrenta… pic.twitter.com/2aRmUULtKD — Azucena Uresti (@azucenau) May 30, 2026

“Con la desacreditación que me han dado los medios de comunicación no estoy de acuerdo. Los invito a que digan la verdad que para eso están los medios”, dijo Almanza Avilés, en su video.

El viernes, se reportó que Marco Antonio Almanza Avilés se había entregado a autoridades estadounidenses, como de igual forma lo hicieron el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, y el exsecretario de Administración y Finanzas del estado, Enrique Díaz.

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