Trasciende que Almanza se entregó en EU; su esposa desmiente: “está en casa”

MARCO ANTONIO Almanza, al salir de la FGR en Culiacán el pasado 26 de mayo.

Pese a las versiones que circularon sobre una supuesta presentación voluntaria de Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la Policía de Investigación de Sinaloa, ante autoridades de Estados Unidos, éste permanece en su casa. Así lo confirmó María Elena Armenta, esposa del exmando, a través de una publicación en Instagram: “Fake News, todo bien en casa y familia”.

Los rumores sobre su entrega ante autoridades estadounidenses comenzaron con presuntos mensajes enviados a contactos cercanos de Almanza, en los que supuestamente hablaba de ello. Hasta ahora, nadie ha mostrado esos mensajes ni existe una confirmación oficial sobre su contenido.

El Dato: El expediente de EU lo acusa de proteger a Los Chapitos a cambio de pagos mensuales y le atribuye una relación operativa con la célula entre 2017 y 2022.

Fuentes federales confirmaron que el exmando policiaco permanece en su casa y no se entregó a autoridades de Estados Unidos.

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Parte de la confusión surgió por una ficha del sistema federal de prisiones de Estados Unidos, donde aparece una persona detenida bajo el nombre de Marco Antonio Almanza. Ese registro, sin embargo, corresponde a un interno que salió de prisión en 2013, por lo que se trataría de un homónimo y no del exjefe de investigación de la policía de Sinaloa.

Desde el martes, Almanza Avilés había negado cualquier intención de entregarse por cuenta propia en Estados Unidos. Al salir de la cita a la que fue requerido por la Fiscalía General de la República (FGR), el exmando policial declaró que respondería si una autoridad lo emplaza, pero rechazó presentarse de manera voluntaria ante autoridades estadounidenses: “No ponga palabras en mi boca. Si nos llevan para allá, vamos, pero yo no tengo por qué irme a entregar”.

En esa misma declaración, el exdirector sostuvo que no tiene motivos para ocultarse y defendió su disposición a responder ante las instituciones: “Yo le doy la cara al que sea y donde sea, y si hay que ir a EU a declarar eso, vamos y aclaramos”.

El exfuncionario sinaloense explicó que no buscaría presentarse por iniciativa propia ante autoridades de ese país porque, desde su perspectiva, podría enfrentar presión para aceptar una versión ajena: “Allá me van a hincar y van a decir, hasta que te quiebres Almanza. Me van a poner un guion y van a decir que lo repita”.

Respecto a los señalamientos en su contra, el exmando rechazó cualquier vínculo con grupos delictivos y defendió su trayectoria en corporaciones de seguridad: “Yo nunca pertenecía a un grupo delictivo. Toda mi vida, 31 años, seis meses, cinco días, fui policía investigador y me preparé para eso”.

También cuestionó el origen de los señalamientos en su contra y pidió que las autoridades no basen el caso sólo en una declaración: “Investiguen mejor cómo trabaja EU, investiguen cómo trabaja”, afirmó, al sostener que cualquier dicho en su contra debe comprobarse.

Como parte de su defensa pública, el exsecretario de seguridad del estado destacó que, desde el primer momento, informó a la autoridad federal su domicilio para recibir cualquier notificación y que permanece en su casa, acude a correr al Jardín Botánico y no cuenta con escoltas ni medidas especiales de seguridad desde que fue notificado de las imputaciones realizadas por el gobierno de EU.

La audiencia de Gerardo Mérida en NY, este lunes

| Por Elizabeth Hernández |

La Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York fijó fecha para la primera conferencia judicial en el caso contra Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, y uno de los 10 funcionarios señalados por autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El documento, firmado el 29 de mayo por la jueza Katherine Polk Failla, ordena que las partes comparezcan al mediodía del próximo lunes en el Tribunal Federal Thurgood Marshall. La resolución aparece dentro del expediente identificado con el número S9 23 Cr. 180 (KPF).

La Fiscalía informó que el acusado quedó detenido con el consentimiento de la defensa. Esta figura implica que el imputado no combatió, en ese momento, su permanencia bajo custodia, sin que ello represente una admisión de responsabilidad de los cargos imputados.

Mérida Sánchez se entregó el 11 de mayo a autoridades estadounidenses en Nogales, Arizona. Cuatro días después, el 15 de mayo, compareció ante la jueza magistrada Sarah Netburn para su presentación formal y lectura de cargos.

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El oficio solicitaba una conferencia inicial en fechas disponibles entre el 3 y el 12 de junio, pero la jueza adelantó la diligencia para el primer día del mes. La leyenda de memorando indica que la jueza aceptó y resolvió la petición de la Fiscalía directamente sobre el escrito presentado, sin emitir una resolución separada.

La Fiscalía pidió excluir tiempo del plazo previsto por la Ley de Juicio Rápido para dar margen a conversaciones previas al juicio con la defensa de Mérida Sánchez. Este tipo de diálogo puede incluir revisión de pruebas, definición del calendario procesal, acuerdos o eventuales negociaciones entre las partes.

En la conferencia no habrá testimonios, ni declaraciones. Se trata de una reunión para que el tribunal ordene el calendario del caso, revise el estado procesal del acusado y establezca los pasos de la causa penal.

El expediente también señala que la secretaría de la Corte deberá cerrar una moción pendiente registrada en la entrada 337 del caso.