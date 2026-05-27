Homicidios en Guanajuato continúan a la baja; caen 68%: García Harfuch

La estrategia de seguridad implementada en Guanajuato comenzó a revertir la tendencia delictiva en la entidad. El estado registra una disminución preliminar del 68.5% en el promedio diario de homicidios dolosos durante mayo de 2026, en comparación con el máximo histórico de 12.7 casos diarios reportado en febrero de 2025.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que las operaciones coordinadas permitieron reducir la cifra a un promedio de cuatro homicidios al día. Este avance ocurre en una de las regiones que históricamente ha concentrado la mayor incidencia delictiva del país.

Para contener la ola de violencia, el gobierno federal reforzó el territorio guanajuatense con 4 mil nuevos elementos, alcanzando un estado de fuerza total de 10 mil efectivos desplegados de forma permanente.

Baja índice de inseguridad en Guanajuato ı Foto: Especial

Por su parte, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, detalló que las acciones conjuntas en la entidad han dejado un saldo de:

2,360 generadores de violencia capturados

849 armas de fuego incautadas

5,747 kilogramos de diversas drogas aseguradas

1,773 órdenes técnicas de aprehensión

A nivel nacional, el secretario de la Defensa destacó que las Fuerzas Armadas han detenido a más de 42 mil personas vinculadas a la delincuencia, además de decomisar 22 mil 413 armas y 192 toneladas de narcóticos.

Golpes a estructuras criminales

García Harfuch enfatizó que la baja en los índices delictivos es resultado directo de operaciones focalizadas, el fortalecimiento de la inteligencia y una estrecha coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Entre los golpes más relevantes aplicados entre enero y marzo mediante operativos simultáneos de la Sedena, Semar, FGR y la SSPC, figuraron los arrestos de objetivos prioritarios como Marco Antonio “N” y Christian Alejandro “N”. Asimismo, se logró la captura de José Francisco “N”, identificado como líder de la célula criminal vinculada al ataque en el bar Los Cantaritos ocurrido en Querétaro en marzo de 2025, quien era el responsable directo de ordenar ejecuciones diarias contra rivales y autoridades en Guanajuato.

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LMCT