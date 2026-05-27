Movimiento del Sombrero protesta contra reforma electoral | VIDEO

Protesta en calles de Michoacán este miércoles 27 de mayo.

Integrantes del Movimiento del Sombrero se manifiestan y buscan entrar al Congreso de Michoacán para protestar contra la reforma electoral que se discute en el Palacio Legislativo lcoal.

Por lo que más de 100 simpatizantes del Movimiento del Sombrero se concentraron en el Palacio Nacional hacia el Congreso del estado para protestar contra la reforma electoral que, afirman, atenta contra la participación de los independientes en las elecciones.

Bajo la consigna de “¡independientes, ni un paso atrás!”, los simpatizantes del Movimiento del Sombrero se manifiestan en contra de la reforma electoral en Michoacán la cual ha sido señalada por ellos de atentar contra la participación ciudadana.

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Los quejosos señalan que en la propuesta de la reforma electoral las candidaturas independientes deberán “realizarse de manera individual, autónoma e independiente”.

Razón de la protesta del Movimiento del Sombrero en contra de la reforma electoral en Michoacán, pues aseguran que está armada para callarlos y limita su participación ciudadana.

🚨Integrantes del Movimiento del Sombrero se manifiestan en inmediaciones del Congreso de Michoacán



Protestan contra la reforma electoral, que -aseguran- atenta contra la participación ciudadana.



Así intentaron entrar al recinto legislativo.



📹@michangoonga | @Quadratin_ pic.twitter.com/fmbEyH3fRO — Azucena Uresti (@azucenau) May 27, 2026

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FGR